Rückläufige Konjunktur Was von US-Gewerbe- und Wohnimmobilien 2023 zu erwarten ist

Die Marktteilnehmer erwarten einhellig eine sehr schwache, wenn nicht sogar rückläufige US-Wirtschaftsleistung im Jahr 2023 als Reaktion auf die von der US-Notenbank eingeleitete drastische Anhebung der Zinssätze. Im Laufe des Jahres wurde der Leitzins von nahezu 0 auf fast 4 Prozent angehoben, um der Inflation entgegenzuwirken, die in den zwölf Monaten bis Oktober bei 7,8 Prozent lag (Bureau of Labor Statistics. Consumer Price Index, Stand: 11. November 2022). Die Mitte November veröffentlichte Umfrage der Blue Chip Economic Indicators unter 50 Branchenexperten ergab, dass nur 22 Prozent mit einer „weichen Landung“ rechneten, während 78 Prozent eine Rezession im Jahr 2023 erwarten. Von diesen 78 Prozent gehen 92 Prozent von einer leichten Rezession aus. Die schrumpfende Industrieproduktion, das flachere Wachstum der Verbraucherausgaben und die anhaltende Schwäche des Immobiliensektors werden als Ursachen für das schwache erwartete BIP-Wachstum von 0,2 Prozent im Jahr 2023 genannt.

Die Erwartungen für eine weiche Landung und einen milden Rezessionsverlauf beruhen auf Anzeichen dafür, dass sich die Wirtschaft zum Jahresende 2022 bereits abschwächt und dass sie sich weiter abschwächen wird, wenn die verzögerten Auswirkungen der höheren Zinssätze spürbar werden. Zu diesen Anzeichen gehören die Verschlechterung der Verbraucherstimmung, der Rückgang im Wohnungsbau und bei den Fahrzeugverkäufen, die rückläufigen Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe, die Verlangsamung des Lohnwachstums und die Verlagerung der Verbraucherausgaben weg von Konsumgütern auf Lebensmittel und Energie.

Die Studienteilnehmer gehen davon aus, dass die US-Notenbank eine übermäßige Straffung vermeiden will. Um dieses Ziel zu erreichen, darf sich die Fed unserer Meinung nach nicht den US-Verbraucher beugen: Sie muss ihren Forderungen nach niedrigeren Lebensmittel- und Energiepreisen widerstehen, weil diese, durch den Ukraine-Krieg nach oben getrieben, sich der direkten Kontrolle der Geldpolitik entziehen. Die einzige Waffe der Fed, um die Lebensmittel- und Energiepreise zu senken, besteht darin, das US-Wirtschaftswachstum so weit zu dämpfen, dass die Nachfrage nach Lebensmitteln und Energie sinkt. Doch das Risiko weiterer Schocks durch den Krieg in der Ukraine überschattet selbst die ausgefeiltesten Prognosen. Darüber hinaus scheint Covid in den Hintergrund getreten zu sein, doch mit dem Herannahen des Winters rückt die Pandemie wieder auf die Tagesordnung.

US-Gewerbeimmobilien-Performance hinkt der Makroökonomie hinterher

Für die US-Commercial-Real-Estate-Performance im Jahr 2023 ist der Grad der Abschwächung der Flächennachfrage entscheidend. Im Jahr 2022 zeigen sich bei den Preisen für gewerbliche Immobilien bereits die Auswirkungen höherer Zinssätze, auch wenn die Reaktion bisher verhalten ausfällt. Bis Oktober haben sich die Zinssätze für abgeschlossene Transaktionen laut MSCI Real Capital Analytics nur geringfügig erhöht, aber das Tempo der Transaktionen hat sich stark verlangsamt.

Die starren Cap Rates in Verbindung mit steigenden Treasury-Renditen haben zu einer Verengung der Cap Rate Spreads geführt, die wahrscheinlich nicht nachhaltig ist. Gleichzeitig haben sich die Renditenaufschläge für hochverzinsliche Unternehmensanleihen erheblich ausgeweitet, was darauf hindeutet, dass die Risikobereitschaft der Anleger abnimmt. Diese Faktoren unterstützen die Erwartung einer weiteren Ausweitung der Kapitalisierungszinssätze im Jahr 2023, da die Fundamentaldaten des Immobiliensektors in eine rezessive Situation geraten, die sich nicht so schnell auflösen wird. Unabhängig davon, ob das BIP-Wachstum eine weiche Landung (+0,5 Prozent) oder eine rezessive Entwicklung (-0,5 Prozent) verzeichnet, wird die CRE-Performance belastet werden. Der Druck dürfte jedoch noch größer werden, sofern das Wirtschaftswachstum über die derzeitigen Erwartungen hinaus einbricht. Das würde eine deutliche Ausweitung der Risikospreads und Cap Rates bedeuten.

Die Fundamentaldaten von Gewerbeimmobilien (einschließlich des neuen Angebots, der Absorption, der Leerstandsquoten und der Mietpreisänderungen im Jahr 2023) werden vom Ausmaß der wirtschaftlichen Abschwächung abhängen und in den einzelnen Immobiliensektoren und Märkten unterschiedlich ausfallen, was zum Teil auf die unterschiedlichen derzeitigen Bedingungen zurückzuführen ist. Zur Veranschaulichung der Risiken und Chancen in den einzelnen Immobiliensektoren und Märkten haben wir die 50 größten US-Großstädte und Ballungszentren untersucht. Durchgehend ist ein Beschäftigungszuwachs festzustellen. Nur ein Ballungsraum hat im dritten Quartal Arbeitsplätze verloren, während 36 der 50 Großstädte und Ballungszentren das nationale Beschäftigungswachstum erreichten oder übertrafen.

Viele Wohnimmobilien kommen auf den Markt

Was die Immobiliensektoren anbelangt, so ist sowohl im Wohnungs- als auch im Industriesektor bis 2023 mit einem beträchtlichen neuen Angebot zu rechnen, wie aus unseren Untersuchungen hervorgeht. Diese Bedingungen und die höheren Finanzierungskosten deuten darauf hin, dass einige Wohnungsbauprojekte wahrscheinlich verschoben werden dürften. Die Fertigstellungen für 2023 sind möglicherweise nicht betroffen, aber die Pläne für 2024 werden mit Sicherheit überdacht werden. Das neue Angebot konzentriert sich auf das Marktsegment mit der höchsten Qualität und den höchsten Mieten; absehbar ist, dass die Verteuerung zu Verzögerungen bei der Vermietung und zu Nachlässen beim Mietpreis für den neuen Bestand führen wird. Bei den Wohnungen der Klasse B mit geringerer Qualität und niedrigeren Mieten ist das neue Angebot bescheidener; hier sind die Mieten und Leerstandsquoten weniger angespannt. Für Wohnungen der Klasse B bieten sich nach wie vor Investitionsmöglichkeiten, wenn auch mit höheren Finanzierungskosten.

Boom bei Industriebauten dürfte sich abschwächen

Die Angebotsmieten von Industrieflächen steigen stärker an, und der Druck auf die Leerstandsquoten ist im Vergleich zu den Wohnungen geringer, trotz des starken Zustroms neuer Angebote. Der Industrieboom setzte sich auch im dritten Quartal fort, obwohl beispielsweise Amazon seine Geschäftsaktivitäten zurückfuhr. Da der Angebotszufluss im Jahr 2023 mit der erwarteten schwächeren Wirtschaft konfrontiert ist, wäre ein Abflauen des Booms bei Industrieimmobilien nicht überraschend. Die Prognose von Investitionen in Industrieimmobilien ist besonders schwierig, weil die Aussichten so stark vom Grad der bevorstehenden wirtschaftlichen Abschwächung abhängen. In der Vergangenheit hat sich die Performance des Industriesektors am stärksten und mit der geringsten Verzögerung an das Wirtschaftswachstum angepasst.

Bei Büroimmobilien herrscht nach wie vor eine gewisse Unsicherheit. Für 2023 wird nur ein geringes neues Angebot erwartet, welches sich auf einige wenige Metropolen konzentriert. Die Angebotsmieten und Leerstandsquoten haben sich im Durchschnitt nur wenig bewegt. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit der zukünftigen Entwicklung von Homeoffice hält an, wird aber durch den Beschäftigungsabbau im Technologiesektor verschärft. Die für 2023 erwartete schwächere Konjunkturentwicklung stellt eine weitere Belastung dar.

Einzelhandelsimmobilien fest

Auch der Einzelhandelssektor bietet einige Überraschungen. Für 2023 werden nur wenige neue Angebote erwartet, während sich der Sektor nach der Covid-Rezession und dem Aufschwung des E-Commerce zu stabilisieren scheint. Die Leerstandsquoten sind insgesamt gleichbleibend oder leicht rückläufig, während die Mietpreise leicht ansteigen, wenn auch nicht annähernd so stark wie die aktuelle Inflation. Trotz der erwarteten Konjunkturabschwächung könnte der Einzelhandelssektor Chancen bieten, insbesondere in Teilmärkten, die in den vergangenen Jahren von einem starken Bevölkerungswachstum und wenigen neuen Einzelhandelsimmobilien geprägt waren. Der Lebensmitteleinzelhandel bietet Waren des täglichen Bedarfs an und dürfte sowohl die Inflation als auch das schwächere Wachstum am besten verkraften.

Schlussfolgerungen für Investoren

Unsere US-Immobilien-Prognose für 2023 hängt von der höchst ungewissen Wirtschaftsentwicklung ab. Wenn der Konsens der Prognosen mit der Vorhersage einer milden Rezession richtig liegt, werden die Aussichten für die Performance von Gewerbeimmobilien im Allgemeinen positiv sein, nicht zuletzt wegen des relativen Mangels eines übermäßigen neuen Angebots. Der Industriesektor hat die meisten Angebotsprobleme, während der Wohnungsmarkt mit einem beträchtlichen Zustrom an hochpreisigen Angeboten zurechtkommen muss. Beide Sektoren werden ausloten müssen, inwieweit der Mietanstieg von 2021 aufrechterhalten werden kann.

Der Bürosektor bleibt nahezu eingefroren, da Rezessionsängste zu den ungelösten Unsicherheiten in Bezug auf das Homeoffice hinzukommen. Der Einzelhandel sieht besser aus, da kaum neue Angebote auf den Markt kommen und die Covid-Rezession sich positiv auf die Einzelhändler und die Flächen ausgewirkt hat. Alle Sektoren werden mit der Herausforderung konfrontiert sein, die Kapitalisierungssätze an die Realität höherer Zinsen und schwächeren Wachstums anzupassen. Unsere Präferenzen für Investitionen konzentrieren sich auf Wohnungen der Klasse B, wo das Angebot nach wie vor eingeschränkt ist, und auf den Lebensmitteleinzelhandel.