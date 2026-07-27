Der Anteil gewerblicher Versicherungen am Umsatz von Maklerbetrieben steigt. Eine AfW-Umfrage zeigt, welche Besonderheiten dieses Geschäftsfeld mit sich bringt.

Vermittlerinnen und Vermittler setzen zunehmend auf das Geschäft mit gewerblichen Versicherungskunden – mit spürbaren Folgen für Umsatz und Arbeitsalltag. Das 18. Vermittlerbarometer des AfW Bundesverband Finanzdienstleistung, für das der Verband zwischen Dezember 2025 und Februar 2026 1.001 Marktteilnehmer befragt hat, zeigt den Anstieg in Zahlen.

Demnach entfallen 27 Prozent des Versicherungsumsatzes in freien Maklerbetrieben mittlerweile auf das Gewerbegeschäft, ein Jahr zuvor waren es noch 23 Prozent. Der Preis für dieses Wachstum: Es gibt auch mehr Anlässe für Reibung. Der Anteil der Befragten, die im Gewerbekundengeschäft keine nennenswerten Probleme sehen, fiel von 25,2 auf 20,7 Prozent.

Besonder stark schlägt der gestiegene Beratungsbedarf zu Buche – fast 12 Prozentpunkte mehr Vermittler als im Vorjahr empfinden ihn als belastend (50,2 statt 38,6 Prozent). Auch die Haftungsrisiken und die Komplexität der Produkte bezeichnet mehr als jeder zweite Befragte als herausfordernd. Ein Befragungsteilnehmer schrieb in einer Freitext-Antwort: Makler, die branchenübergreifend Gewerbeversicherungen anböten, gerieten schnell an fachliche Grenzen – mit Haftungsfolgen, die häufig erst im Schadensfall zutage träten.

| Bildquelle: AfW

Dass sich die zusätzliche Arbeit, die das Gewerbeversicherungsgeschäft mit sich bringt, jedoch lohnen kann, zeigt ein Blick auf die Erlöse aus Servicevereinbarungen. Fast 30 Prozent der Vermittler, die solche Vereinbarungen mit Gewerbekunden abrechnen, kommen auf mehr als 100 Euro im Monat pro Kunde – bei Privatkunden schafft das nur gut jeder neunte (11,3 Prozent), hat der AfW gemessen.

Diese Kluft ist auch keine Momentaufnahme: Schon im Vorjahr fiel sie laut dem Verband ähnlich deutlich aus (27,1 zu 11,5 Prozent) und hat sich zuletzt sogar noch etwas vergrößert.

AfW-Vorständin Franziska Geusen erklärt sich das so: „Im Gewerbebereich sind Servicevereinbarungen noch die Ausnahme – schlicht, weil die Courtagen dort meist auskömmlicher sind als im Privatkundengeschäft.“ Auffällig sei jedoch, dass Gewerbekunden dort, wo die Beraterleistung per Servicevertrag abgerechnet werde, deutlich tiefer in die Tasche griffen als Privatkunden. „Das zeigt: Die Zahlungsbereitschaft für gute Beratung ist da“, sagt Geusen.

Aufwand für Gewerbeversicherungen: Die Firmengröße zählt

Ob Makler das Gewerbegeschäft als belastend empfinden, hängt außerdem stark von der Betriebsgröße ab. Größere Maklerbüros kommen damit offenbar besser zurecht: Durchschnittlich gibt - wie berichtet - nur jede fünfte Befragte (20,7 Prozent) an, dass das Gewerbegeschäft keine besonderen Probleme verursache. Bei Betrieben mit drei bis fünf Mitarbeitern sagen das 26 Prozent, bei Betrieben mehr als fünf Mitarbeitern sogar 36 Prozent. Offenbar lassen sich Aufgaben in größeren Teams besser aufteilen und Spezialwissen gezielter aufbauen, interpretiert das der AfW.

Herausforderungen Gewerbegeschäft nach Firmengröße (Grafik) | Bildquelle: AfW

Zugleich zeigt sich ein Gegentrend: Je größer das Büro, desto häufiger gibt es offenbar auch Konflikte mit Versicherern. Während im Gesamtdurchschnitt 20,7 Prozent die Zusammenarbeit mit Versicherern als schwierig einstufen, sind es bei Büros mit mehr als zwei Mitarbeitern schon 36,3 Prozent und bei mehr als fünf Beschäftigten 40 Prozent – wobei die letztere Zahl wegen der kleinen Stichprobe eher als Trend zu lesen sei, wie der Verband einräumt.

Auch in den Freitextantworten sei dieser Punkt immer wieder angesprochen worden: So hätten mehrere Vermittler beklagt, dass Versicherer im Gewerbegeschäft ihre Serviceleistungen immer weiter reduzierten.

Über die Umfrage des AfW

Für das AfW-Vermittlerbarometer, das bereits zum 18. Mal erhoben wurde, hat der Verband Vermittlerinnen und Vermittler zu ihrer Tätigkeit, ihrem Einkommen, regulatorischen Fragen sowie aktuellen Themen wie dem Einsatz Künstlicher Intelligenz befragt. Rund neun von zehn Teilnehmern besitzen eine Erlaubnis nach Paragraf 34d Gewerbeordnung, etwa jeder zweite zusätzlich eine Zulassung als Finanzanlagenvermittler nach Paragraf 34f GewO. Nur rund ein Drittel der Befragten ist auch Mitglied im AfW – zwei von drei Umfrageteilnehmern kamen demnach von außerhalb.

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung versteht sich als Interessenvertretung der konzernunabhängigen Vermittlerschaft in Deutschland. Der Verband bündelt die Anliegen von rund 40.000 Maklerinnen und Maklern aus den Bereichen Versicherungen, Finanzanlage und Immobilienfinanzierung, organisiert in mehr als 2.100 Mitgliedsunternehmen.