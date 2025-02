Zoff zwischen zwei Gewerkschaften und wohl ein Verlierer: Der Deutscher Bankangestellten-Verband (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister hat das Bündnis mit der Neue Assekuranz Gewerkschaft (NAG) überraschend aufgekündigt. Diese wird damit nicht, wie erhofft, gemeinsam mit DBV und Verdi in den im März beginnenden Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen (AGV) am Tisch sitzen.

Nur kurze Zusammenarbeit

Die beiden Organisationen hatten erst 2022 eine weitreichende Zusammenarbeit für die Beschäftigten der Versicherungsbranche vereinbart. Mit dem Zweckbündnis wollte sich die NAG einen Zugang an den Tarifverhandlungen mit dem AGV sichern. Ihr war 2018 gerichtlich die Tariffähigkeit abgesprochen worden, weil sie zu klein sei.

Während sich die NAG als erste deutsche Spezialgewerkschaft rein für die Interessen der Beschäftigten im privaten Versicherungsgewerbe versteht, ist der DBV eine Branchengewerkschaft mit nach eigenen Angaben 20.000 Mitgliedern für die Beschäftigten der Volks- und Raiffeisenbanken, der privaten und öffentlichen Banken und der privaten Versicherungsunternehmen.

DBV kritisiert zu forsches Auftreten der NAG

Stephan Szukalski, Bundesvorsitzender des DBV erklärte: „Auch wenn die gemeinsame Arbeit auf einigen Gebieten durchaus erfolgreich war, stellte die sehr unterschiedliche Kultur beider Gewerkschaften doch immer wieder ein großes Problem dar. Dies zeigte sich bei der Kommunikation nach außen, aber auch im Umgang mit anderen Gewerkschaften. Insbesondere das wiederholte Attackieren von gemeinsam vereinbarten Tarifabschlüssen in Betriebsversammlungen oder Flugblättern ist nicht unser DBV-Stil.“

Die Abgrenzung der beiden Gewerkschaften sei vor allem nach außen nicht immer hinreichend klar gewesen, beklagt der DBV. Das eigene Profil sei zu unscharf gewesen. Fast schon ironisch klingen diese Worte von Szukalski: „Wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen der NAG alles Gute für die Zukunft, und Erfolg beim weiteren Kampf um die eigene Tariffähigkeit. Wir als DBV werden uns nun auf die bevorstehende Tarifrunde Private Versicherungen konzentrieren.“

Eigenwilliges Konstrukt für NAG-Beteiligung

Zuletzt hatte die NAG 14 Vertreter über das Konstrukt einer Doppelmitgliedschaft in beiden Vereinen in die DBV-Tarifkommissionen entsendet und sich so eine Stimme verschafft, um dort die Forderungen gegenüber den Versicherern mit auszuhandeln. NAG-Repräsentant Marco Nörenberg fungierte gar als stellvertretender Verhandlungsführer der Tarifkommission.

Gegenüber dem Branchendienst „Versicherungsjournal“ erklärte DBV-Pressesprecher Oliver Popp, dass die NAG eng in die Ausarbeitung der Forderungen für die aktuelle Tarifrunde eingebunden war. „Die Vorbereitung der bevorstehenden Tarifkommission hat gemeinsam durch unsere DBV-Tarifkommission stattgefunden, in die auf Vorschlag der NAG verschiedene Mitglieder mit Doppelmitgliedschaften entsandt wurden. Mit Beendigung der Kooperation und der Abberufung dieser Mitglieder endet auch die Beteiligung der NAG an den anstehenden Tarifverhandlungen“, so Popp.

NAG spricht von Rückschritt

Die NAG nahm die Kündigung des Bündnisses durch den DBV nach eigener Aussage „zur Kenntnis“. Man habe ebenfalls festgestellt, dass die Kulturen der Gewerkschaften teils größere Unterschiede aufweisen. „Dennoch haben wir uns – auf Basis klarer Umfrageergebnisse – einstimmig auf richtige und ambitionierte Tarifforderungen verständigt und hätten diese gern mit unserer großen Kampfkraft durchgesetzt“, sagte Gaby Mücke, Vorsitzende der Gewerkschaft.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Versicherungs-Newsletter bleiben Sie auf dem neuesten Stand im Bereich Assekuranz. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Wegen Reallohnverlusten der Beschäftigten und angeblich unzureichender Tarifabschlüsse in der Vergangenheit halte man ein gemeinsames Handeln unverändert für dringend geboten. „Wir sind weiterhin der Auffassung, dass man am meisten für die Beschäftigten erreicht, wenn man seine Kräfte bündelt und den Arbeitgebern der Branche geschlossen gegenübertritt. Die Kündigung unseres Bündnisses durch den DBV ist diesbezüglich ein Rückschritt, den wir sehr bedauern. Leidtragende sind letzten Endes die Beschäftigten.“

Harte Vorwürfe des AGV an den DBV noch im November

Erst im November 2024 hatte der AGV beschlossen, mit dem DBV in der kommenden Tarifrunde nicht zu verhandeln. So habe die Gewerkschaft in Summe eine Gehaltssteigerung von 20 Prozent durchsetzen wollen. Das sei doppelt so viel, wie sie im privaten Bankengewerbe gefordert habe. Stattdessen sollte ein neuer Tarifvertrag ausschließlich mit der wesentlich größeren und mächtigeren Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ausgehandelt werden.

Damals sagte Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des AGV, gegenüber DAS INVESTMENT: „Diese Positionierung des DBV lässt aus Sicht des AGV den Schluss zu, dass es nicht möglich sein wird, mit der Gewerkschaft zu einem Einvernehmen zu gelangen“ Der AGV warf dem DBV vor, eine seriöse tarifpolitische Auseinandersetzung unmöglich zu machen.

Offenbar Uneinigkeit über Höhe der Forderungen

Wie sich jetzt zeigt, war aber wohl die DBV kompromissbereiter als die NAG. Eine Stellungnahme von Marco Nörenberg, Vorsitzender des NAG-Gewerkschaftsrats, gegenüber dem „Versicherungsjournal“ deutet die Uneinigkeit an: „Wir sind (...) so in die Verhandlungen gegangen, dass unser Ziel zum einen darin besteht, die Inflation auszugleichen, und zum anderen, eine Beteiligung am Produktivitätsfortschritt der Branche zu erreichen, die sich in kräftigen Gewinnen zeigt. So entstand unser ambitioniertes Forderungspaket, das der Arbeitgeberverband sofort abgelehnt hat.

Es sei beispiellos, dass man Forderungen zum Anlass nimmt, Verhandlungen abzusagen. Der DBV führte laut Nörenberg dann auf Spitzenebene selbst Gespräche mit dem AGV und kündigte schließlich das Bündnis.

DBV wohl wieder mit am Verhandlungstisch

Der DBV berichtet nun, dass er bei der anstehenden Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern wieder dabei sei. Popp: „Hinsichtlich der Auslegung unserer Forderungen gab es Missverständnisse mit dem AGV, da unsere eigene Kommunikation offenbar nicht ganz klar war. Allerdings konnten die Unklarheiten im bilateralen Austausch recht bald geklärt werden. Wir gehen weiter davon aus, dass wir an den Verhandlungen teilnehmen werden, und bereiten diese derzeit mit unserer Tarifkommission (...) vor.“