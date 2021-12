Redaktion 25.07.2014 Lesedauer: 1 Minute

Gewinn 2014 unter Vorjahr Comdirect winkt bei DAB ab

Die Online-Bank Comdirect hat das Interesse an einer Übernahme des kleineren Rivalen DAB Bank verloren. "Für uns ist das kein Thema", sagte Vorstandschef Thorsten Reitmeyer der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir wachsen organisch so stark und haben so viele gute Ideen, dass das für uns der bessere Weg ist."