Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wie viele Firmen im US-Börsenbarometer S&P 500 übertreffen Gewinnerwartungen? Das hat Pascal Kielkopf von der Investmentgesellschaft HQ Trust untersucht. Seine Analyse reicht bis ins Jahr 1992 zurück.

So viele Unternehmen im S&P 500 übertreffen Schätzungen

in %; >>>Vergrößern

Quelle:

Kielkopf fasst seine Ergebnisse so zusammen:

„Über 70 Prozent der Unternehmen im S&P 500 konnten die Erwartungen bislang schlagen. Das klingt viel, ist jedoch eher wenig. Am höchsten fiel dieser Wert im ersten Halbjahr 2021 aus. Damals gelang es über 87 Prozent der Aktiengesellschaften, Schätzungen im ersten und zweiten Quartal zu übertreffen. Schaut man auf die vergangenen 30 Jahre, gelang es im Schnitt 65 Prozent der Unternehmen, positiv zu überraschen, wobei die Zahl konstant zunahm. Das heißt jedoch nicht unbedingt, dass Unternehmen immer besser werden. Sie geben sich in ihren Ausblicken meist eher zu konservativ, weshalb Schätzungen dann zu niedrig ausfallen.″

Über die aktuelle Berichtsaison sagt Kielkopf:

„Da die Unternehmen der verschiedenen Branchen ihre Zahlen traditionell zeitversetzt veröffentlichen, sollte man die vorläufigen Zahlen mit Vorsicht genießen. Bislang konnten 86 Prozent der Versorger die Erwartungen schlagen, 22 von 29 Ergebnissen stehen jedoch auch noch aus. Spannender ist da schon der totgesagte Tech-Sektor, in dem bereits 70 Prozent der Konzerne reportet haben und 87 Prozent die Schätzungen übertreffen konnten. Aber auch das sagt nicht immer etwas über die Aktienkurse aus. Die Ergebnisse bei Netflix lagen beispielsweise fast 80 Prozent unter den Schätzungen – die Aktie legte aber trotzdem zu, da Börsianer in aller Regel stärker am Aus- als am Rückblick interessiert sind.“