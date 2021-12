Gewinne mitnehmen Wie man aus dem Bitcoin am besten aussteigt

Verbunden mit dem enormen Kursanstieg der Kryptowährung Bitcoin hat sich in Rekordzeit eine neue vermögende Investorengruppe gebildet. Die musste sich zum größten Teil mit dem für sie neuen Thema der dauerhaften, professionellen Vermögensanlage in der Vergangenheit nicht beschäftigen.

Die Zeichen einer überfälligen, massiven Kurskorrektur bei Bitcoin häufen sich zusehends. Wir stellen klare Anzeichen einer weltweiten Masseneuphorie fest, die durch alle gängigen Medien und die Einführung des Future-Handels auf Bitcoin zusätzlich angeheizt wird. Die tägliche Anzahl an neu eröffneten digitalen Konten durch unerfahrene Anleger ist mittlerweile schwindelerregend hoch.

Regierungen und Notenbanken werden offensichtlich nervös und denken über Alternativen oder Regularien zur Eingrenzung der Kryptowährungen nach. Bulgarien sitzt auf über 3 Milliarden Euro in Bitcoins. Da liegt die Frage nahe, wann der Staat die Reißleine zieht und Kasse macht. Südkorea, als eine der Bitcoin-Hochburgen, unternahm bereits mehrere Schritte, um die Bitcoin-Manie im eigenen Land einzudämmen; neben dem Handelsplatzverbot diskutiert man eine Besteuerung der Gewinne in Bitcoin.

Ein Vergleich der extremsten Spekulationsblasen der Geschichte zeigt, dass der Bitcoin sogar die Tulpenmanie des 16. Jahrhunderts bereits weit hinter sich gelassen hat.

Mit der Ursprungsidee einer Ersatzwährung hat das unseres Erachtens nicht mehr viel zu tun. Die derzeitige Bitcoin-Entwicklung zeigt die Charakteristik eines reinen Spekulationsobjektes. Es sind alle Indizien für eine Blasenbildung gegeben, der Schornsteineffekt kann die Kurse noch weiter in die Höhe treiben. Für länger Investierte stellt sich in diesem Umfeld dennoch von nun an die berechtigte Frage:

Wie sichere ich meinen signifikanten Gewinn aus der virtuellen in die reale Welt? Dabei sollte klar sein: Wenn eine Korrektur an Dynamik gewinnt, werden viele Adressen versuchen, aus dem fallenden Markt auszusteigen, während sich die Anzahl der Käufer gleichzeitig verringert. Ein Flaschenhalseffekt droht, der den Kurs immer schneller und heftiger unter Druck bringen wird. Wer dann noch aussteigen möchte, wird bei stark fallenden Kursen schmerzhafte Stunden erleiden.