Fonds-Wettbewerb Gewinner der Zwischenrunde bei Future Fundstars gekürt

Neue Etappe im Wettbewerb der „Future Fundstars“: Die Jury hat zwölf Teilnehmer herausgefiltert, die damit die Zwischenrunde erreicht haben. Diese sollen ihr Konzept ab der kommenden Woche in Live-Diskussionen vorstellen. Anberaumt sind vier Termine, die Diskussionsrunden lassen sich via Zoom und Youtube live verfolgen:

Zwischenrunde #1: Dienstag, 8. Juni, ab 11 Uhr

Philipp Haas, Wikifolio

Harry Odenthal, Staren Beratungsgesellschaft GmbH

Arne Briest, Wikifolio

Zum Zoom-Webinar >>

Zur Youtube-Übertragung >>

Zwischenrunde #2: Donnerstag, 10. Juni, ab 11 Uhr:



Christian Thiel, Wikifolio

Lucas von Reuss, Quant IP GmbH

Daniel Kröger, Ehrke & Lübberstedt AG

Zum Zoom-Webinar >>

Zur Youtube-Übertragung >>

Zwischenrunde #3: Dienstag, 15. Juni, ab 16 Uhr:

Heinrich Giesbrecht & Adam Golombek, Giesbrecht & Golombek Vermögensmanagement GmbH

Elmar Peine, Wikifolio

Moritz Walz & Felix Neumann, WMX Capital GmbH

Zum Zoom-Webinar >>

Zur Youtube-Übertragung >>

Zwischenrunde #4: Donnerstag, 17. Juni, ab 16 Uhr:

Gunter Burgbacher, VVO Haberger AG

Christian Jagd, Wikifolio

Maximilian Sauer, ansa capital management GmbH

Zum Zoom-Webinar >>

Zur Youtube-Übertragung >>

Der Anstoß zum Wettbewerb Future Fundstars kommt von dem Finanz-Portal Fundview. Gemeinsam mit dem Hamburger Haftungsdach NFS Netfonds und der Vermögensverwaltung Azemos werden aussichtsreiche Fonds-Strategien gesucht. Der Wettbewerb läuft seit Ende März, Fonds mit einem Volumen bis zu 20 Millionen Euro aus dem Anlageuniversum Aktien global konnten an ihm teilnehmen. Alternativ waren auch Ideengeber von Strategien mit messbarem Track Record gesucht, die erst noch in eine Fonds-Hülle gegossen werden sollen.

Die Ausschreibung will speziell kleinere Marktteilnehmer fördern, die möglicherweise auch Nischen-Konzepte verfolgen. Wer am Ende die Jury am meisten von sich überzeugen kann, soll ein Investment von 2 Millionen Euro erhalten. Als Investoren treten NFS Netfonds und Azemos auf. Für die Jury gibt neben Vertretern von NFS Netfonds, Azemos, Comdirect und DZB Portfolio auch Fondsmanager Frank Fischer aus dem Fondshaus Shareholder Value Management sein Votum ab.

DAS INVESTMENT begleitet die Veranstaltung als Medienpartner.