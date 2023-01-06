Bis zu 80 Prozent im Plus Das sind die Top-Gewinner im S&P 500
2022 war ein Schmerzensjahr für Anleger. Weltweit hoben Zentralbanken zum ersten Mal seit Jahren die Zinsen an. Zudem brachten Chinas Null-Covid-Politik und der Ukraine-Krieg die Märkte durcheinander. Der S&P 500 verlor rund 19 Prozent – so viel wie nie seit der Wirtschaftskrise 2008.
Es gab jedoch auch Gewinner der Krise. Das Online-Portal Visualcapitalist stellt in einer aktuellen Grafik die besten Branchen aus dem Aktienindex S&P 500 vor.
Progressive, ein großer Anbieter von Sachversicherungen in den Vereinigten Staaten, verzeichnete im vergangenen Jahr ein Wachstum von 26 Prozent. Das Unternehmen fokussiert sich auf Fahrzeug- und Gebäudeversicherungen. Joseph Lewis und Jack Green gründeten Progressive bereits im Jahr 1937.
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