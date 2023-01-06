Bis zu 80 Prozent im Plus Das sind die Top-Gewinner im S&P 500

Inflation, Krieg, Pandemie: 2022 geriet die Wirtschaft ordentlich ins Straucheln. Vor allem energieintensive Branchen litten unter dem Konjunktureinbruch. Es gab jedoch auch Gewinner. Klicke Dich durch unsere Bilderstrecke und erfahre, welche Unternehmen im S&P 500 im vergangenen Jahr die Anlegerherzen besonders hoch schlagen ließen.

2022 war ein Schmerzensjahr für Anleger. Weltweit hoben Zentralbanken zum ersten Mal seit Jahren die Zinsen an. Zudem brachten Chinas Null-Covid-Politik und der Ukraine-Krieg die Märkte durcheinander. Der S&P 500 verlor rund 19 Prozent – so viel wie nie seit der Wirtschaftskrise 2008.

Es gab jedoch auch Gewinner der Krise. Das Online-Portal Visualcapitalist stellt in einer aktuellen Grafik die besten Branchen aus dem Aktienindex S&P 500 vor.

Versicherungen 1 / 5 Schriftzug von Progressive. Bildquelle: Imago Images / Yay Images