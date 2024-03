Chips und Schnittchen Geldmarkt-ETFs – die Tupperdose für Halbleitergewinne

Nvidia, Broadcom, Super Micro: Die Aktienkurse der Chip-Hersteller sind in den vergangenen Monaten explodiert. Aber wie lange kann die Party noch so weiterlaufen? Warum es sich lohnen kann, die Gewinne jetzt schon mitzunehmen, und wieso gerade Geldmarkt-ETFs sich gut als Frischhaltebox eignen, schildert unser Kolumnist Sebastian Zimmermann.

© Sebastian Zimmermann / Collage: Christin Jahns mit Canva

Am Wochenende wurden die Oskars verliehen. Ohrfeigen gab es diesmal nicht, dafür aber wahrscheinlich eine Schlacht ums kalte Buffet. Statt Mett packen die Amis lieber Chips aufs Sandwich. Michelinsterne gibt’s für diese Kreation sicher nicht. Wenn man's mal probiert, schmeckt es als Beimischung aber doch ganz lecker.

Chiphersteller treiben die Börsen

Chips gibt’s aber nicht nur auf dem Sandwich, sondern fast überall, nur dann eben nicht aus Kartoffeln. Und weil das so ist, waren die Börsen vor allem in den vergangenen Monaten getrieben von Tech-Aktien und insbesondere Chipherstellern wie Nvidia, Broadcom oder Super Micro. Die Umsätze sind hier gar nicht so stark gestiegen, dafür führten höhere Margen förmlich zu Gewinnexplosionen. Das freut uns, da wir auch Tech-Aktien und Chiphersteller in den Portfolios haben.

Gewinne verwahren mit Geldmarkt-ETFs

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Weil aber jede Party mal vorbei ist und dann nur zu oft Schnittchen übrig bleiben, haben wir zuletzt angefangen, die Gewinne der vergangenen Wochen zu realisieren: ganz vorsichtig und behutsam in kleinen Chargen und ja nicht zu dolle. Als Tupperdose dienen dabei Geldmarkt-ETFs, die halten die Gewinne bei einer Verzinsung von aktuell über 3,5 Prozent bis zur nächsten Party frisch. Und die kommt bestimmt, auch wenn es mal etwas verkatert runtergehen sollte.

Neugeld packen wir übrigens aktuell zum Großteil gleich in die Tupperdose, idealerweise mit einem regelmäßigen Tauschplan. Schnittchenweise eben.

Dass sich der Geldmarkt wieder erholt hat, zeigt sich auch anhand des Fondswidgets. Die Linie zeigt seit den ersten Zinserhöhungen wieder nach oben. Nullzinsen erwarten wir demnächst auch nicht mehr, eher kleinere Senkungen je nach Wirtschaftslage.

Über den Autor

Sebastian Zimmermann ist Leiter Investment und Research der Vermögensberatung SJB Fonds-Skyline 1989 e.K. in Korschenbroich.