Gewinnspiel: DAS INVESTMENT.com verlost fünf Sauren-Jubiläumspakete

Die DVD „20 Jahre Sauren – 20 Jahre Fondsgeschichte“, die Sauren in Zusammenarbeit mit n-tv produziert hat, blickt auf die wichtigsten Meilensteine der Finanz- und Fondsgeschichte sowie der Unternehmenshistorie von Sauren zurück. Sie führt den Zuschauer vom Gründungszimmer über die ersten Auftritte in der Öffentlichkeit und die Umsetzung der Investmentphilosophie in den Dachfonds bis hin zu den großen Veranstaltungen der Gegenwart wie den Sauren Golden Awards. Auch legendäre Fondsmanager wie Peter E. Huber, Jens Ehrhardt, Edouard Carmignac, Hendrik Leber und Klaus Kaldemorgen kommen zu Wort.Das Sauren Fondsmanager-Quartett ist ein Kartenspiel, das wissenswerte Informationen über ausgezeichnete Fondsmanager unserer Zeit vermittelt. Die Spieler müssen versuchen, über die geschickte Auswahl der Kriterien Fondsvolumen, Wertentwicklung, Anzahl an Sauren Goldmedaillen sowie Zeitpunkt von Erstgespräch und Erstinvestition durch Sauren möglichst viele Stiche zu erzielen. Das Spiel endet, wenn ein Spieler ein breit diversifiziertes Portfolio mit allen 32 Fondsmanagern hat.Die Jubiläums-DVD und das Fondsmanager-Quartett sind im n-tv Shop erhältlich. Der Preis für Jubiläums-DVD liegt bei 9,90 Euro, fürs Fondsmanager-Quartett bei 3,90 Euro. Das Jubiläumspaket aus beiden Angeboten ist zum Preis von 12,90 Euro erhältlich. Weitere Informationen sind auf www.sauren.de verfügbar.DAS INVESTMENT.com verlost zusammen mit Sauren Fonds-Service fünf Jubiläumspakete. Wenn Sie eines der Sets gewinnen möchten, schreiben Sie eine E-Mail an XXX