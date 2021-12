Gewinnspiel: DVD „Unter dir die Stadt“

Roland Cordes ist Bankchef, frischgebackener „Banker des Jahres“ und gerade dabei, einen fetten Deal einzufädeln. Da trifft er Svenja, die Frau seines Mitarbeiters Oliver Steve. Er beginnt eine Affäre mit ihr. Als der Niederlassungsleiter in Indonesien getötet wird, wittert Cordes eine Chance, Svenjas lästigen Ehemann loszuwerden. Er lässt Oliver Steve nach Indonesien versetzen.Der Cannes-Beitrag „Unter dir die Stadt“ zeichnet das Porträt eines Mannes, der es gewohnt ist, sich einfach zu nehmen, was er will. Banker Cordes ist ein gefühlskalter Erfolgsmann, der gern seinen Trieben freien Lauf lässt. Svenja Steve bleibt dagegen schwer zu durchschauen. Ist alles kalkuliert? Sind doch Gefühle im Spiel? Oder ist es nur das Körperliche?„Unter dir die Stadt“ ist ruhig erzählt, präzise beobachtet und mit Nicolette Krebitz („Bandits“) und dem Theater-Mimen Robert Hunger-Bühler gut besetzt.Ein Interview mit Christoph Hochhäusler gibt es hier