Gewinnspiel: Wir verlosen eine DVD „American Psycho“

Patrick Bateman (Christian Bale) ist der erfolgreiche Investment-Banker der Achtziger Jahre. Er hat eine hübsche Freundin (Reese Witherspoon), jede Menge Geld, steht auf Phil Collins, hört im Büro lieber Walkman oder löst Kreuzworträtsel anstatt zu arbeiten und interessiert sich hauptsächlich dafür, in welchem Nobelschuppen er demnächst essen gehen wird. Seine Haut istdank edler Lotionen seidenweich, sein Körper fitnessgestählt. Soweit, so gewöhnlich. Doch Bateman hat auch ein dunkles Hobby, dem er immer erst dann nachgeht, wenn die Sonne untergegangen ist: Er mordet. Obdachlose, Prostituierte oder Kollegen, die ihm einen Restaurantplatz wegschnappen – da kann dem Schnösel schon mal der gestärkte Kragen platzen. Er lockt die Opfer in eine Nebengasse oder zu sich nach Hause, zieht die Axt und kommt zur Sache. Der Polizist Donald Kimball (Willem Dafoe) ahnt zwar was, kann dem glatten Yuppie aber nichts nachweisen.Im Vergleich zur Romanvorlage von Bret Easton Ellis ist der Film „American Psycho" deutlich weniger gewalttätig. Die abartigsten Folter- und Mordszenen spart Regisseurin und Drehbuchautorin Mary Harron aus. Sie hätten es sowiesonicht an den Filmprüfstellen vorbei geschafft. Doch das geht völlig in Ordnung. Denn starker Tobak bleibt der Film trotzdem. Allein die Mischung aus Eleganz, Kaltschnäuzigkeit und brutaler Energie, die Hauptdarsteller Christian Bale seiner Filmfigur verleiht, lässt den Zuschauer mehr als einmal fassungslos zurück. In dieser Ein-Mann-Show zeigt er schon zu Beginn seiner Karriere, dass er zu den besten Schauspielern seiner Generation gehört. „American Psycho" zeigt so die Blasiertheit, Arroganz und absolute innere Leere eines gesamten Berufsstandes. Das mag zwar auf den ersten Blick übertrieben wirken. Aber wer weiß,vielleicht gab es solche Typen wirklich?Heftiger Psycho-Trip durch eine kranke Yuppi-Seele. Nix für schwache Nerven.American Psycho2000Patrick Bateman – Christian BaleEvelyn Williams – Reese WitherspoonDonald Kimball – Willem DafoePaul Allen – Jared LetoMary Harron