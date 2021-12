Gezielte Vorbeugung: 5 Tipps für Berater gegen Burn-Out

Tipp 1: Der Exzellenz-Tag



Führen Sie für sich einen monatlichen Exzellenz-Tag ein und verschaffen Sie sich Klarheit, wo Sie in Ihren fünf Lebensbereichen stehen. Fragen Sie sich selbst: „Wie steht es um meine Gesundheit, meinen Beruf, meine Familie und Freunde, meine Finanzen und mein Hobby?



Was sind meine Ziele? Wie geht es mir körperlich, mental und seelisch? Was ist der Preis, den ich für die Erreichung meiner Ziele in 2010 bezahlen muss? Wie viel Energie, Zeit, Geld, Reisen, Abwesenheit von Familie und Freunden sind dafür erforderlich? Ist es mir das wert? Macht mich das, was ich tue, was ich besitze und bin auch wirklich glücklich?



Dies zu beantworten fällt oftmals schwer. Im Personal-Coaching verhelfe ich meinen Klienten zu dieser geistigen Klarheit – die körperlichen Themen gehen in die Hände erfahrener Ärzte und Therapeuten.



Tipp 2: Ihre Vision als Lebens-Navi



Kennen Sie Ihre persönliche Lebens-Vision? Sie ist das, was wir seit unserer Geburt quasi als unser inneres Navigationssystem in uns tragen. Sie zu erkennen und ihr zu folgen, ist äußerst wertvoll und die Basis dafür, dass wir zukünftig nicht mehr irgendwelche gute Ideen verfolgen, die wir schon bald wieder aufgeben.



Sie sollten nur brennende und lohnende Ziele verfolgen, die Ausdruck Ihrer Vision sind. Spezielle Visions-Seminare sind deshalb eine nützliche Investition.



Tipp 3: Regenerationskräfte aktivieren



In einer sich immer schneller wandelnden Welt lässt sich Stress nicht vermeiden. Wichtig ist, die durch Stress blockierten Körper-Energien immer wieder zum Fließen zu bringen. Unser Körper – also auch Ihrer – ist von Natur aus so angelegt, dass er sich selbst regenerieren und heilen kann.