Die GGW-Gruppe (Gossler, Gobert & Wolters ) aus Hamburg, ein Zusammenschluss inhabergeführter Versicherungsmakler und Assekuradeure, plant eine Vereinheitlichung und Expansion im Geschäftsfeld Maklerpool und Maklerverbund.

Pool-Geschäft mehrerer GGW-Tochterfirmen wird vereinheitlicht

Dafür wird die Tochter Concept IF Group nebst sämtlichen Tochtergesellschaften und 60 Mitarbeitern zum September Teil der anderen GGW-Tochter Wecoya Underwriting, einer Art Zwischenholding mit weiteren Untertöchtern. Concept IF ist der firmeneigene Assekuradeur für Privat- und Gewerbekunden, Konzeptentwickler und Pool-Dienstleister. Ab 2025 sollen die Pool-Gesellschaften der Concept IF Group unter dem Namen Wecoya Services & Claims am Markt auftreten.

Bekanntes Branchengesicht Oliver Kieper übernimmt Führung

Für die Leitung des gesamten Pool-Geschäfts von Concept IF und Wecoya hat die GGW mit Oliver Kieper ein bekanntes Branchengesicht als Geschäftsführer verpflichtet. Kieper war zuvor 20 Jahre bei der Netfonds tätig, wo er den Versicherungsbereich aufbaute und bis Mai 2024 als Vorstand fungierte. Der 52-jährige Versicherungskaufmann begann seine Karriere 1989 bei der Hamburger Feuerkasse. Nach Stationen bei der Gothaer und der Deutscher Ring Bausparkasse wechselte er 2004 zum Maklerpool Netfonds.

Dienstleistungs- und Beratungsportfolios als Assekuradeur wird ausgebaut

Die Neuausrichtung beinhaltet auch eine Erweiterung des Dienstleistungs- und Beratungsportfolios als Assekuradeur durch die Tochter Concept IF Pro & Biz. Auch diese Gesellschaft wird ab 2025 Teil von Wecoya. Durch den Umbau will man sich aufs Kerngeschäft konzentrieren, heißt es von GGW, und besseren Zugang zu unabhängigen Vermittlern erhalten.

Thomas Zimmermann, Vorstandschef der Wecoya Underwriting sagt: „Wir beabsichtigen, das strategische Geschäftsfeld Maklerpool/Maklerverbund unter der neuen Marke auszubauen. Basierend auf modernster Verwaltungs-Software für unsere Partner, werden die vorhandenen Geschäftsfelder dabei außerdem um die Bereiche der betrieblichen Versorgung und der Personenversicherung erweitert.“

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Bei GGW regieren mittlerweile ausländische Investoren

Wecoya ist übrigens die Abkürzung für „We cover your assets“ (deutsch: Wir schützen Ihr Vermögen). Unter dem Dach der Wecoya Underwritung bündelt die GGW Group bisher mehrere Assekuradeurs-Aktivitäten an Standorten in Deutschland, Österreich, Dänemark und der Türkei.

Die Hamburger Gruppe hat sich in den vergangenen Jahren zwei finanzkräftige Private-Equity-Investoren ins Boot geholt. Nach HG Capital, die seit 2020 beteiligt ist, folgte Permira, die im Dezember 2023 einen Mehrheitsanteil übernahm. Dafür erntete das Unternehmen von vielen Branchenangehörigen Kritik. Im Nachgang hatte GGW zahlreiche Unternehmen übernommen und erheblich zur Konsolidierung im Maklermarkt beigetragen. Erst im Juli vereinte die GGW-Gruppe vier seiner Industrieversicherungsmakler unter dem eigenen Unternehmensdach.

Neuer Finanzchef bereits seit Juli im Amt

Parallel wurde bekannt, dass die GGW Group die Zuständigkeiten in der eigenen Geschäftsführung neu geordnet und dabei die Position des Finanzchefs wieder besetzt hat. Dies berichtete das Branchenportal „Versicherungsmonitor“ am Montag zuerst und wurde von einer Sprecherin der Versicherungsmaklerholding laut eines weiteren Medienberichts mittlerweile bestätigt.

Demnach unterstützt Muhamad Said Chahrour bereits seit Juli Tobias Warweg und Moritz Rutt bei der Unternehmensführung und verantwortet unter anderem die Bereiche Finanzen, Personal, Recht und IT. Der Neue war zuletzt über acht Jahre für Flatexdegiro tätig, die ersten Jahre als Finanzchef und zuletzt als stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Online-Brokers. Anfang des Jahres hatte Thomas Zimmermann die Geschäftsführung der Hamburger verlassen und war neuer Vorstandschef bei Wecoya Underwritung geworden. Mit der Neubesetzung ist die GGW-Spitze jetzt wieder dreiköpfig.