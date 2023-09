Wolfes & von Etzdorf und Assurever Versicherungsvertrieb: Hamburger Maklergruppe mit Spezialisten für Reise-Policen

Mit Assurever verhandelt der französische Marktführer unter den Vermittlern von Reiseversicherungen jetzt mit der deutschen GGW Group über eine Fusion. Das berichtet aktuell der Hamburger Zusammenschluss inhabergeführter Versicherungsmakler und Assekuradeure, der vor drei Jahren gegründet wurde. Hervorgegangen ist die Holding aus der vom ehemaligen HDI-Vorstand Tobias Warweg 2020 gegründeten Warweg Mittelstandsmakler Gruppe aus Köln und Gossler, Gobert & Wolters (GGW) – dem nach eigenen Angaben ältesten Ver­si­che­rungs­mak­ler Kontinentaleuropas, dessen Wurzeln bis in das Jahr 1758 zurückreichen. Bis heute hat die Firmengruppe mehr als 40 Partnerunternehmen gewonnen und beschäftigt heute mehr als 1.700 Mitarbeiter.

GGW will Marktführer im Mittelstand werden

Seit knapp einem halben Jahr arbeitet mit Hans-Georg Jenssen auch der langjährige Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungsmakler (BDVM) als Berater in mehreren Gremien für die Gruppe. Deren Mitgliederzahl soll laufend wachsen, weshalb ganz aktuell beispielsweise Wolfes & von Etzdorf als neues Partnerunternehmen aufgenommen wurde. Dieser 1991 gegründete Assekuradeur hat sich darauf spezialisiert, Seetransporte zu versichern. Hierfür entwickelt Wolfes & von Etzdorf individuelle Konzepte und begleitet die Firmenkunden weltweit mit einem Gutachter-Netzwerk und Expertise, um Schäden zu verhüten und zu vermindern.

Hans-Georg Jenssen © BDVM

Im Rahmen des Zusammenschlusses übernimmt die Wecoya Underwriting als Dachgesellschaft der Assekuradeure in der GGW Group die beiden Teilgesellschaften Wolfes & von Etzdorf Assecuranzbureau sowie SA\VE Claims Services. SA\VE Versicherungsmakler wird hingegen Teil der Aktiv Assekuranz Makler, einem Partnerunternehmen der GGW-Dachmarke Leading Brokers United.

Auch diese aktuellen Neuzugänge aus dem deutschen GGW-Heimatmarkt sind insbesondere im Transport- und Logistikgewerbe aktiv: Nachdem vor einem Jahr beispielsweise der Maklerbetrieb Droege aus Hamburg hinzu kam, gehört seit diesem Jahr mit der inhabergeführten NDB aber auch ein im Nordwesten der Niederlande ansässiger Versicherungsmakler und Assekuradeur dazu. Im Rahmen eines aktuellen Zusammenschlusses wird die NVO-Gruppe mit Sitz in Südholland ebenfalls Teil der NDB Gruppe. Damit expandiere man in ein europäisches Nachbarland, das für die GGW Group strategisch wichtig sei.

Britischer Private-Equity-Investor im Boot

Nun will sich auch der Spezialmakler Assurever aus Paris anschließen. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Versicherungen für Individual-, Gruppen- und Geschäftsreisen. Zum Angebot zählen aber auch allgemeine Policen, beispielsweise im Bereich Rechtsschutz und Busflotten. Außerdem übernimmt Assurever die Vertragsverwaltung für seine Kunden, was das Schadenmanagement vereinfache und beschleunige. Zusätzlich gibt es eine Schulungsabteilung für Vermittler, die Vor-Ort- und Fernkurse anbietet. Geleitet wird Assurever weiterhin von Matthieu Drouet und Jean-Philippe Lardennois. „Für uns sind sie die idealen Partner für den Eintritt in einen neuen Markt wie Frankreich. Darüber hinaus ergänzt Assurever unsere Gruppe um eine wichtige Kompetenz“, kommentiert GGW-Co-Geschäftsführer Moritz Rutt.

Tobias Warweg © HDI

Dem partnerschaftlichen GGW-Ansatz folgend soll Assurever seine operative Eigenständigkeit und seine Marke beibehalten. „Es geht nicht darum, Kostensynergien zu erzielen, sondern Marktführer im Mittelstand zu werden“, kommentierte Warweg beispielsweise die im August vorigen Jahres vermeldete Integration des Industrieversicherungsmaklers und Assekuradeurs BDJ in die von ihm geführte Firmengruppe mit mehr als 50 Standorten. Allein durch diese rein Hamburger Firmenhochzeit entstehe ein neues Flaggschiff der Branche mit mehr als 450 Mitarbeitern, berichtet das Unternehmen. Hinter Warwegs ambitionierten Zielen steht der britische Private-Equity-Investor HG Capital. Das Londoner Unternehmen hält seit knapp zwei Jahren auch 60 Prozent der Anteile am Münchner Maklerpool Fonds Finanz.