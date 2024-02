Die international aktive GGW Group hat die Chefposten seiner beiden Geschäftseinheiten besetzt. Die Firmengruppe bündelt einerseits inhabergeführte Assekuradeure unter der Dachmarke Wecoya und andererseits Versicherungsmakler unter der Dachmarke Leading Brokers United.

Assekuradeure und Versicherungsmakler

Die seit Jahresbeginn eigenständige Wecoya leitet Thomas Zimmermann. Er saß zuvor in der Geschäftsführung der GGW-Holding und verantwortete das Assekuradeursgeschäft. Seine bisherigen Aufgaben wurden nun auf die Ebene der neuen Zwischenholding verlagert.

Bei Leading Brokers United wird Marc Nofri das Ruder übernehmen. Er kommt vom Mitbewerber MRH Trowe, der ebenfalls als Aufkäufer von Maklerhäusern hierzulande aktiv ist. So übernahmen die Frankfurter vor rund fünf Jahren 90 Prozent der Anteile an Nofris Maklerbetrieb in Düsseldorf.

Großinvestoren finanzieren Aufkäufer

Die GGW Group wurde Anfang 2020 von Tobias Warweg in Hamburg gegründet. Bei ihren Übernahmen von Gewerbe- und Industriemaklern hierzulande werden die Hamburger so wie andere große Aufkäufer von internationalen Großinvestoren finanziell unterstützt: Ende vorigen Jahres ist die Londoner Beteiligungsgesellschaft Permira bei GGW eingestiegen.

Hinter der Firmengruppe stand seit zwei Jahren mehrheitlich der britische Private-Equity-Investor HG Capital, der damals auch 60 Prozent der Anteile am Münchener Maklerpool Fonds Finanz übernahm. HG bleibt zukünftig mit einem Minderheitsanteil an der GGW Group beteiligt.

Digitale Plattform für Gewerbemakler

In den kommenden fünf Jahren will Warweg „viele, auch vom Umsatz her, kleinere Maklerhäuser in Deutschland anbinden“. Dazu hat GGW zum 1. Januar dieses Jahres zusammen mit dem Unternehmen Bernhard Assekuranzmakler aus München eine digitale Plattform gestartet. Hierüber könnten „Gewerbebestände und ganze Maklerhäuser hocheffizient durch den Makler gemanagt werden“.