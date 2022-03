Redaktion 30.03.2022 in Immobilienkredit

Dr.-Klein-Chef im Video Gibt es aktuell eine Immobilienblase?

Welche Faktoren zeigen an, dass sich am Immobilienmarkt eine Preisblase auftut - und ist es in deutschen Städten bereits so weit? In einem Interview aus dem Haus des Immobilienfinanzierungsspezialisten Dr. Klein erläutert Vorstandschef Michael Neumann die Situation aus Anlegersicht.