09.01.2024

Expedition Investment Podcast | Folge 6 Gibt’s das auch in Grün?

Es ist nicht alles grün, was glänzt, oder? Was bedeutet eigentlich nachhaltige Geldanlage? Und wie gut lassen sich Renditen und Ethik vereinbaren? In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit – inklusive einer großen Portion Greenwashing.

Jerrit Schmidtke im Interview

© mjnt.

Podcast-Host Jerrit Schmidtke setzt seine Expedition durch den wilden Dschungel der Finanzen fort – er startet mit seinen ersten Investitionen. Und da stellt er sich die Frage: Geht das auch nachhaltig? Wer nachhaltig investieren will kann grundsätzlich aufatmen: Unter dem Banner „ESG“ versprechen Banken mit ihren Produkten eine grüne Revolution am Markt, mit ordentlichen Renditen. Aber ist, wo grün drauf steht auch wirklich grün drin? Oder fallen Sparer:innen hier nur auf billige Greenwashing-Methoden rein? Manuela von Ditfurth ist Portfoliomanagerin und ESG-Expertin bei Invesco. Manuela erklärt den Ursprung der Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen. Was funktioniert schon gut? Und wo fehlen wichtige Informationen, um Greenwashing aufzudecken? Sandra Klug ist Leiterin der Abteilung Geldanlage, Altersvorsorge, Versicherung bei der Verbraucherzentrale. Seit 20 Jahren beschäftigt sich Juristin Sandra mit nachhaltiger Geldanlage und klärt uns darüber auf, wie wir zwischen Greenwashing und echter Nachhaltigkeit unterscheiden können. Marie Kuhn ist Finanzexpertin bei Greenpeace und hat eine starke Meinung zu nachhaltigen Finanzprodukten. Gibt es überhaupt nachhaltige Finanzen? Neugierig geworden? Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen“!

Und Jakob Thomä, Mitgründer von MeinFairMögen und Geschäftsführer der 2° Investing Initiative. Jakob diskutiert mit Jerrit die verschiedenen Aspekte und die Herangehensweise an die Wahl der passenden grünen Geldanlage. Und was ein Fragebogen mit all dem zu tun hat, erfahrt ihr in der neuen Folge Expedition Investment. Ihr wollt mehr? Ihr möchtet eure eigene „Expedition Investment" wagen? Dann hört hier die brandneue Folge. Dieser Podcast wird gesponsort von Scalable Capital

