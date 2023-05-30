Von J Safra Sarasin Asset Management Giles Money wechselt zu Allianz Global Investors

Giles Money wird Investmentchef Global Sustainability bei Allianz Global Investors (AGI). Er soll bei der Fondsgesellschaft ein neues Team für nachhaltige Aktienanlagen leiten.

Zebraherde in einem Fluss: Giles Money soll sich bei Allianz Global Investors um nachhaltige Aktien-Investments kümmern.

Giles Money wird im August Investmentchef Global Sustainability bei Allianz Global Investors (AGI). Er soll bei der Fondsgesellschaft ein neues Team für nachhaltige Aktienanlagen leiten.

Money wechselt von J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners zu AGI, wo er zwei Flaggschiff-Fonds betreute. Er verfügt über 18 Jahre Investment-Erfahrung.

Virginie Maisonneuve, Aktien-Investmentchefin (CIO Equity) bei AGI, kommentiert die Personalie:

„Ich hatte das Vergnügen, bereits zweimal mit Giles Money zusammenzuarbeiten, und kenne daher seine Fähigkeiten als Investor aus erster Hand. Ich freue mich, ihn bei Allianz Global Investors begrüßen zu können, um das neue Team zu leiten, denn wir legen immer mehr Wert auf nachhaltige Anlagemöglichkeiten für unsere vielfältigen Kunden. Ich bin davon überzeugt, dass das Team auf zweierlei Weise erfolgreich sein wird: Einerseits ergänzt es andere Aktienteams mit ihren diversen Investmentstilen, andererseits wird es einen positiven Beitrag zum Austausch von Anlageideen auf der gesamten globalen Aktien-Plattform unserer Firma leisten.“

AGI verwaltet weltweit ein Vermögen in Höhe von 514 Milliarden Euro. Die Anlagegesellschaft beschäftigt rund 600 Investment Professionals an über 20 Standorten.