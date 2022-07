71 Kassen im Test Mit diesen Extraleistungen glänzen die Krankenversicherer

Versicherte, die ihre Krankenversicherung wechseln, sollten nicht nur auf den Beitragssatz achten. Denn mit Extraleistungen lässt sich auch viel Geld sparen. Darauf macht die Stiftung Warentest aufmerksam. Für die August-Ausgabe ihrer Zeitschrift „Finanztest“ haben die Experten insgesamt 71 Krankenkassen untersucht und deren komplettes Angebot an Extraleistungen abgefragt.

Die gute Nachricht: Die meisten Kassen halten ihr Angebot an Extraleistungen stabil. Nur zwei Krankenkassen erhöhen zum 1. Juli 2022 ihren Zusatzbeitrag. Doch spätestens zum kommenden Jahreswechsel könnten auf viele gesetzlich Krankenversicherte höhere Beiträge zukommen. Der Wechsel in eine günstigere Kasse lohnt sich in vielen Fällen. So zahlen angestellte Versicherte mit einem Bruttoeinkommen von 3.000 Euro bei der bundesweit günstigsten Kasse im Jahr 160 Euro weniger als bei den bundesweit teuersten Kassen. Freiwillig versicherte Selbstständige sparen rund 320 Euro, da sie ihre Beiträge allein aufbringen.

Doch nicht nur mit niedrigeren Beiträgen lässt sich Geld sparen, auch Extraleistungen sind oftmals viel Geld wert. So bieten die Krankenkassen zum Beispiel Bewegungs- und Entspannungskurse an, die Versicherte oft kostenlos oder zu einem geringen Eigenanteil buchen können. Es gibt Zuschüsse zu Osteopathie-Behandlungen, für die künstliche Befruchtung, zahlreiche Online-Dienste und erweiterte Vorsorgeangebote für Schwangere, Kinder und Jugendliche. Viele Kassen beteiligen sich auch an den Kosten für die professionelle Zahnreinigung, manche sogar mit rund 100 Euro pro Jahr oder mehr.