Im vergangenen Jahr haben insgesamt 3,7 Millionen Reisende aus Deutschland eine Kreuzfahrt unternommen. Das sind so viele wie noch nie zuvor, berichtet das Datenanalyseportal Statista. Obwohl mittlerweile auch immer mehr Familien und junge Menschen die Kreuzfahrt für sich entdeckt haben, ist der typische Kreuzfahrtpassagier eher älter: Laut Statistiken der Cruise Lines International Association (CLIA) liegt das Alter im Median bei 60 bis 69 Jahren.

Die Kreuzfahrtgesellschaften tragen dieser Zielgruppe Rechnung: Jedes Kreuzfahrtschiff ab 100 Passagieren hat mindestens einen Schiffsarzt am Bord. Große Kreuzfahrtschiffe verfügen über mehrere Schiffsärzte oder sogar ein Bordhospital für medizinische Notfälle. Reichen die Ressourcen an Bord nicht aus, zum Beispiel bei Herzinfarkt, Schlaganfall, schweren Traumata oder bei Infektionskrankheiten wie Covid oder Novo-Virus, können kranke Passagiere im nächsten Hafen ins Krankenhaus gebracht werden.

GKV-Versicherungskarte wird nicht angenommen

Doch was viele nicht wissen: Die Versicherungskarte der gesetzlichen Krankenkasse wird an Bord nicht angenommen. „Die ärztliche Behandlung auf den Schiffen wird als Privatleistung abgerechnet“, warnt die ADAC Versicherung. Man muss also in Vorkasse gehen und kann dann bei der Krankenversicherung die Erstattung beantragen. „Bei gesetzlich Versicherten reicht sie allerdings nur bis zur Höhe eines meist gering dimensionierten Deckungsbetrags“, so der Versicherer.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Wer im Fall der Fälle nicht auf den hohen Kosten sitzen bleiben möchte, sollte eine weltweit gültige Auslandskrankenversicherung abschließen, rät die ADAC Versicherung. Diese sollte für den Notfall auch medizinisch sinnvolle und vertretbare Rücktransporte organisatorisch und finanziell abdecken.

Auch Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherung wichtig

Darüber hinaus sei es wichtig, eine Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherung abzuschließen, so der Versicherer weiter. Diese schützen vor unerwarteten Kosten, wenn die Reise aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen werden muss.