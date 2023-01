Gesetzliche Krankenversicherung Warum Gesundheits-Apps auf Rezept bislang gefloppt sind

Digitale Helferlein sollen auch in der Medizin Aufgaben von Experten übernehmen: Gesundheits-Apps können Krankheiten erkennen, überwachen und die Behandlung unterstützen. Doch bislang haben sie sich als Flop erwiesen, lautet das Fazit von Stefanie Stoff-Ahnis: Die Digitalen Gesundheitsanwendungen (Digas) seien zwar „mit viel Vorschusslorbeeren in die Versorgung gestartet, wurden den Erwartungen aber bisher nicht gerecht und stecken noch in den Kinderschuhen“, sagte die Vorständin beim Spitzenverband der Krankenkassen im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ).

Die ernüchternde Bilanz des Verbandes: Seit dem Start der sogenannten App auf Rezept im September 2020 seien lediglich für 164.000 Patienten Digas beantragt und erstattet worden, bei stagnierender Tendenz. Die Gesundheits-App sei „noch nicht in der Versorgung angekommen“, zitiert die NOZ weiter. Ein besonders großer Flop sei eine Migräne-App, die für insgesamt 1,7 Millionen Euro 11.500-mal genutzt wurde. Jedoch wurde die Anwendung bereits nach nur 16 Monaten wieder aus dem Verzeichnis der Krankenversicherer gestrichen, weil „keine positiven Versorgungseffekte“ sichtbar geworden seien.

Stefanie Stoff-Ahnis © GKV-Spitzenverband

Und auch eine Panik-App gegen Angststörungen zeigte im ersten Erprobungsjahr keinen medizinischen Nutzen. Die Erprobungsphase wurde allerdings verlängert. Das habe der Hersteller dafür genutzt, den Preis von 428 auf 620 Euro hochzusetzen. Zum Vergleich: Im Durchschnitt kosteten die medizinischen Programme 500 Euro pro Quartal. Von einem Scheitern der Apps auf Rezept wolle der GKV-Spitzenverband aber noch nicht sprechen. Man sehe weiterhin „durchaus großes Potenzial“. Allerdings müsse der Gesetzgeber dem Preiswucher mancher Anbieter begegnen und nur Apps mit nachgewiesenem Nutzen auflisten.

Zur mauen Zwischenbilanz vieler während der Corona-Pandemie deutlich wichtiger gewordenen Digitalangebote in der Medizin passt auch die kritische Sicht vieler Menschen in Deutschland: Für die aktuelle Studie „Digitalisierung in der Medizin – Bevölkerung sieht Chancen und Risiken“ befragte das Meinungsforschungsinstitut Kantar im Auftrag des Versicherers Continentale bundesweit mehr als 1.300 Erwachsene zu ihrer Zufriedenheit mit dem Gesundheitswesen. Demnach werden Gesundheits-Apps von den Teilnehmern der Umfrage sehr differenziert gesehen.

Wo sehen Sie eher Vorteile oder eher Nachteile bei Gesundheits-Apps?

Welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie zu?

Ergebnisse der Continetale-Umfrage zu Gesundheits-Apps © Continetale Versicherung

Deutlich gesteigertes Interesse an Video-Sprechstunde

„Die Bevölkerung ist sich nach wie vor uneinig, ob die medizinischen Vor- oder Nachteile solcher Anwendungen überwiegen. Auch wenn, wie andere aktuelle Studien herausstellen, Ärzte diese mittlerweile häufiger verschreiben“, berichtet Helmut Hofmeier, Vorstand Kranken bei der Continentale. So glauben heute weniger Menschen als noch vor drei Jahren, dass die Apps den Alltag erkrankter Personen insgesamt eher erleichtern. Nur noch 51 Prozent der Befragten – und damit 11 Prozentpunkte weniger als 2019 – finden, dass die Apps den Nutzern Entlastung im täglichen Leben verschaffen könnten.

Helmut Hofmeier © Continentale

Das Interesse an telemedizinischen Leistungen wie der Video-Sprechstunde ist zuletzt hingegen größer geworden: 43 Prozent der Befragten können sich vorstellen, diese zu nutzen und so den Weg in die Praxis zu vermeiden. Das sind 12 Prozentpunkte mehr als 2019. Insgesamt zieht allerdings mehr als die Hälfte der Bevölkerung weiterhin den Gang in die Praxis vor. „Die Menschen sehen jetzt deutlicher die Vorteile der Digitalisierung. Zudem wurden Hürden abgebaut“, schlussfolgert Continentale-Vorstand Hofmeier. „Dennoch bleibt der direkte persönliche Kontakt wichtig.“

Ebenfalls interessierter zeigen sich die Befragten beim Thema elektronische Patientenakte, die knapp zwei Drittel der Bevölkerung nutzen würden. Noch mehr Offenheit herrscht im Freizeit-Bereich: So nutzen so viele Befragte wie nie intensiv Fitnesstracker, um ihre Gesundheitsdaten zu überwachen. Heute sagen 15 Prozent, dass sie solche Geräte ausgiebig nutzen. Das sind 7 Prozentpunkte mehr als vor drei Jahren. Weitere 8 Prozent haben dies zumindest schon einmal getan. Rund zwei Drittel der Nutzer geben außerdem an, das eigene Verhalten mithilfe der Geräte positiv angepasst zu haben.