Zum Jahreswechsel haben Deutschlands Krankenkassen wieder über ihre Zusatzbeiträge für die kommenden zwölf Monate entschieden. „Von den 73 geöffneten Kassen haben zum Januar 37 ihre Beiträge erhöht“, berichtet Sabine Baierl-Johna, Projektleiterin bei Stiftung Warentest. In ihrer Zeitschrift Finanztest haben die Verbraucherschützer jetzt wieder die Kosten der regional beziehungsweise bundesweit geöffneten GKV-Anbieter miteinander verglichen. Demnach lassen 33 Kassen die Beiträge 2024 unverändert und drei senken ihre Tarife: Audi BKK, BKK Faber-Castell & Partner und BKK Public.

Insgesamt steigen die Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung in diesem Jahr allerdings auf ein neues Rekordniveau. Denn die Beitragsbemessungsgrenze steigt von 59.850 Euro auf 62.100 Euro. Bis zu dieser Höhe werden Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung als Prozentsatz des Einkommens berechnet. Wer freiwillig Kassenpatient bleibt, bezahlt deshalb ab Januar mit bis zu 1.051 Euro monatlich erstmals einen vierstelligen Betrag. Hiermit dürfte für so manchen GKV-Kunden eine Schmerzgrenze überschritten werden.

Wechsel in die PKV wird erschwert © PKV-Verband

Doch 2024 steigt auch die sogenannte Jahresarbeitsentgeltgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Dieser auch als Versicherungspflichtgrenze bezeichnete Schwellenwert erhöht sich im kommenden Jahr um 4,1 Prozent von 66.600 auf 69.300 Euro. Erst ab diesem Jahresgehalt können Arbeitnehmer in eine private Krankenversicherung (PKV) wechseln. Die im PKV-Verband zusammengeschlossenen Anbieter kritisieren diese politisch gewollte und jährlich immer weiter erhöhte Hürde für den Wechsel vom Kassensystem in die Private.

Spitzenverdiener in der GKV zahlen 2024 mehr

Bis auf Weiteres sind die meisten der knapp 58,6 Millionen GKV-Mitglieder und 15,9 Millionen beitragsfrei Versicherten also an das gesetzliche System gebunden. „Arbeitnehmer mit einem Einkommen ab der Beitragsbemessungsgrenze zahlen durch die Erhöhungen aktuell bis zu 434 Euro zusätzlich im Jahr“, rechnet Daniel Güssow vor. „Selbständige, die sowohl den Arbeitnehmer- als auch den Arbeitgeberanteil tragen, haben zusätzliche Belastungen von bis zu 868 Euro jährlich“, so der Geschäftsführer gesetzliche Krankenkassen beim Vergleichsportal Check24.

Zusatzbeiträge zwischen 0,9 und 2,7 Prozent

„Wie hoch die zusätzlichen Kosten für gesetzlich Versicherte 2024 werden, hängt davon ab, wie stark die eigene Krankenkasse den Zusatzbeitrag anhebt“, sagt Güssow. Wie hoch dieser ausfällt, hängt vom Finanzbedarf der jeweiligen Kasse ab. In diesem Jahr liegt die Spanne der Zusatzbeiträge zwischen 0,9 Prozent (BKK Firmus) und 2,7 Prozent (AOK Nordost). Zu diesem individuell erhobenen Satz kommt zusätzlich jeweils der allgemeine Beitragssatz von derzeit 14,6 Prozent. Der Gesamtbeitrag liegt also zwischen 15,5 und 17,3 Prozent.

Krankenkasse Gesamtbeitrag Arbeitnehmeranteil pro Monat Arbeitnehmeranteil pro Jahr AOK Nordost 17,3 Prozent 447,64 Euro 5.371,68 Euro BKK Firmus 15,5 Prozent 401,06 Euro 4.812,72 Euro Ersparnis 46,58 Euro 558,96 Euro

Brutto-Einkommen von 62.100 Euro jährlich, ohne Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung. Stand: 2024. Quelle: Check24

Im Extremfall beträgt der Unterschied zwischen der in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern aktiven AOK Nordost und der bundesweit wählbaren BKK Firmus knapp 559 Euro pro Jahr. Durch einen Anbieterwechsel können Versicherte also mitunter viel Geld sparen. „Voraussetzung für den Wechsel ist, dass Versicherte zwölf Monate in ihrer bisherigen Kasse waren, oder dass die Kasse den Beitrag erhöht“, erklärt Baierl-Johna von Finanztest. Dann bestehe bis zum Ende des Monats, für den die Kasse erstmals den höheren Beitrag verlangt, ein Sonderkündigungsrecht.

Für die Kündigung reicht es, der neuen Kasse zu erklären, dass man dort Mitglied werden möchte. „Ist der Wechsel möglich und hat die neue Kasse bestätigt, muss nur noch der Arbeitgeber informiert werden. Unabhängig vom Alter und von aktuellen Behandlungen muss jede zuständige Krankenkasse Versicherte annehmen“, erklärt Baierl-Johna weiter. Dennoch sollten wechselwillige Kunden nicht nur auf die Zusatzbeiträge achten. Wichtig seien zudem auch die „Extraleistungen, die von Kasse zu Kasse unterschiedlich sind und oft viel Geld wert sind“.