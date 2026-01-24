Gewinnen Sie einen Silberbarren – mit unserer Marktumfrage 2026
Niemand kann verlässlich in die Zukunft schauen – das hört man von Portfoliomanagern, Marktstrategen und Investoren nur zu gut. Und trotzdem leben Kapitalmärkte von Erwartungen, Szenarien und Prognosen. Genau hier setzt unser neues Format bei DAS INVESTMENT an: die Glaskugel.
In diesem interaktiven Prognoseformat bitten wir professionelle Anleger, Vermögensverwalter und Marktbeobachter, sich festzulegen. Nicht mit vagen Einschätzungen, sondern mit klaren Zielgrößen. Wo steht der Dax zum Jahresende? Was passiert mit Bitcoin, Zinsen, Gold, Volatilität oder den wichtigsten Regionen?
Insgesamt 15 Fragen bilden zentrale Marktthemen ab – präzise und messbar. Mitmachen kann, wer eine fundierte Meinung hat und bereit ist, sie öffentlich zu vertreten.
Die Teilnahme läuft bis Ende Februar. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir einen 100-Gramm-Silberbarren. Und am Jahresende zeigt sich, wessen Glaskugel am klarsten war: Mit dem oder der Treffsichersten führen wir ein redaktionelles Interview zum „Marktprofi des Jahres“.
Die Glaskugel ist bewusst spielerisch gedacht, aber redaktionell ernst gemeint: als neues Storytelling-Format und Experiment mit interaktiven Umfragen.
Jetzt teilnehmen, Prognose abgeben – und am Jahresende sehen, wer recht hatte.