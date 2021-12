Redaktion 20.06.2016 Lesedauer: 1 Minute

Gleichberechtigung In diesen Ländern haben Bankerinnen das Sagen

Es gibt zu wenig Frauen in der Finanzwelt: Selbst in Skandinavien, wo Frauen gut ins Berufsleben integriert werden, liegt der Anteil bei 30 Prozent. In Deutschland sieht es deutlich schlechter aus. Die Tops und die Flops.