Die globale Energiebranche steht vor gewaltigen Herausforderungen. Einerseits drängt der Klimawandel zu einem raschen Umstieg auf erneuerbare Energien, andererseits fordern geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten Flexibilität und Versorgungssicherheit. In diesem Spannungsfeld bewegen sich Investoren, Unternehmen und politische Entscheidungsträger.

Wie navigiert man durch diese komplexe Landschaft? Welche Trends zeichnen sich ab, und wie wirken sich aktuelle Ereignisse wie die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl auf den Energiemarkt aus? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, haben wir mit Jonathan Waghorn gesprochen, einem erfahrenen Portfoliomanager und Experten für globale und nachhaltige Energie bei Guinness Asset Management.

Waghorn, der seit über zwei Jahrzehnten in der Energiebranche tätig ist, bietet einen einzigartigen Blickwinkel. Seine Erfahrung erstreckt sich sowohl auf traditionelle fossile Brennstoffe als auch auf erneuerbare Energien, was ihm ermöglicht, die Energiewende aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. In unserem Gespräch teilt er seine Einschätzungen zu den Treibern der Energiewende, der Zukunft der Elektromobilität und den Auswirkungen auf den Ölmarkt.

DAS INVESTMENT: Herr Waghorn, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Treiber für die Energiewende?

Jonathan Waghorn: Die Energiewende wird von mehreren Faktoren vorangetrieben. Zunächst einmal wächst die Weltwirtschaft, was zu einer steigenden Energienachfrage führt. Gleichzeitig gibt es ein wachsendes Bewusstsein für den Klimawandel, besonders in der entwickelten Welt. In Schwellenländern spielt zudem die Luftverschmutzung eine große Rolle – hier geht es oft um die Verbesserung der Luftqualität in Städten.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Energiesicherheit. Viele Länder wollen ihre Abhängigkeit von Ölimporten oder russischem Gas reduzieren. Erneuerbare Energien bieten hier den Vorteil, dass sie dezentral erzeugt werden können.

Der entscheidende Punkt ist jedoch die Wirtschaftlichkeit. Erneuerbare Energiequellen sind mittlerweile einfach günstiger. Die Kosten für Solar- und Windenergie sind in den letzten Jahren drastisch gesunken und liegen nun unter denen fossiler Brennstoffe. Das ist der Haupttreiber für die Zukunft der Energiewende – es ist wirtschaftlich attraktiver.

Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die aktuellen Entwicklungen im Bereich der nachhaltigen Energie?

Jonathan Waghorn: In den letzten Jahren haben wir einen bemerkenswerten Zyklus im Bereich der nachhaltigen Energie durchlaufen. Ende 2018 sahen wir noch eine deutliche Unterbewertung in diesem Sektor. Nach der COVID-Krise erlebten wir dann eine regelrechte Euphorie im Bereich der nachhaltigen Investments, was zu einer erheblichen Bewertungsprämie führte. Seitdem hat sich die Bewertung wieder normalisiert, und wir befinden uns aktuell sogar in einer Phase des Pessimismus.

Interessanterweise wird unser Portfolio derzeit mit einem Abschlag zum MSCI World gehandelt, obwohl wir ein höheres Gewinnwachstum erwarten. Konkret rechnen wir mit einem Gewinnwachstum von 14 Prozent pro Aktie, verglichen mit 9,2 Prozent beim Gesamtmarkt. Das zeigt, dass der Markt momentan sehr vorsichtig auf den Sektor der nachhaltigen Energie blickt.

Jonathan Waghorn im Interview auf dem Private Banking Kongress in Hamburg © Guinness Global Investors

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Lassen Sie uns über den Ölmarkt sprechen. Wie erklären Sie den jüngsten Rückgang des Ölpreises?

Jonathan Waghorn: Der Rückgang ist hauptsächlich auf eine Nachfrageschwäche, vor allem in China, zurückzuführen. Die chinesische Wirtschaft verlagert sich von einer infrastrukturgetriebenen zu einer stärker technologieorientierten Wirtschaft. Das Wachstum der Ölnachfrage in China wird in diesem Jahr voraussichtlich nur etwa 0,1 Millionen Barrel pro Tag betragen, was im Vergleich zu den letzten zehn bis 15 Jahren sehr niedrig ist.

Gleichzeitig gab es Andeutungen von der Opec, dass sie möglicherweise mehr Öl auf den Markt bringen möchten. Diese beiden Faktoren – Nachfrageschwäche und die Androhung eines höheren Angebots – haben zusammen zu einem Preisrückgang geführt.

Wie sehen Sie die Zukunft der Elektrofahrzeuge und deren Einfluss auf den Energiemarkt?

Jonathan Waghorn: Wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr etwa 20 Prozent der verkauften Fahrzeuge elektrisch sein werden, 2030 etwa 50 Prozent und 2040 schließlich 100 Prozent. Derzeit gibt es zwar einige Herausforderungen im Markt für Elektrofahrzeuge, aber die langfristigen Treiber – Regulierung, sinkende Batteriekosten und steigende Verbraucherakzeptanz – sind nach wie vor intakt.

Allerdings wird der Übergang nicht reibungslos verlaufen. Der Automarkt steht insgesamt unter Druck, mit einem Rückgang von zwei bis drei Prozent in diesem Jahr aufgrund von Zinssteigerungen und Inflation. Hersteller von Batterien und Elektrofahrzeugen verschieben ihre Projekte, und die politische Unsicherheit in den USA bezüglich Steuergutschriften führt zu weiteren Verzögerungen.

Wie wirkt sich die Elektrifizierung des Verkehrs auf die Ölnachfrage aus?

Jonathan Waghorn: Wir erwarten, dass die Ölnachfrage im Jahr 2030 ihren Höhepunkt erreichen wird. Die Nachfrage für den Personenverkehr wird wahrscheinlich schon dieses oder nächstes Jahr ihren Höhepunkt erreichen. Allerdings gibt es eine Verzögerung zwischen dem Verkauf von Elektrofahrzeugen und dem Rückgang der Ölnachfrage, da der Gesamtfahrzeugbestand nur langsam umgestellt wird.

Zudem macht der Personenverkehr nur etwa 25 Prozent der Ölnachfrage aus. Andere Sektoren wie Industrie und Luftverkehr werden weiterhin wachsen. Selbst nach dem Höhepunkt erwarten wir einen relativ langsamen Rückgang der Ölnachfrage in den Folgejahren.

Welche Auswirkungen erwarten Sie von der US-Präsidentschaftswahl, insbesondere wenn Trump gewählt werden sollte?

Jonathan Waghorn: Trump hat angekündigt, den Inflation Reduction Act (IRA) überarbeiten zu wollen. Allerdings glaube ich nicht, dass er viel ändern kann. Der IRA schafft viele hochwertige Arbeitsplätze in der Produktion, vor allem in republikanischen Bundesstaaten. Trump wird wahrscheinlich nicht die Kontrolle in beiden Häusern haben, um bedeutende Änderungen vorzunehmen. Er könnte an den Rändern etwas ändern, aber im Großen und Ganzen erwarte ich, dass die Investitionen weitergehen werden. Was der Markt nicht mag, ist Unsicherheit, und das ist derzeit unser Problem.

Über den Interviewten:

Jonathan Waghorn ist Portfolio Manager bei Guinness Global Investors und Experte für globale sowie nachhaltige Energie.