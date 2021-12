Pimco 23.04.2015 Lesedauer: 1 Minute

Global Central Bank Focus „Die Angebotsökonomik à la Yellen verliert allmählich die Kontrolle über die Märkte“

Sollten Anleger sich Sorgen über die mögliche Zinsanhebung durch die US-Notenbank in diesem Jahr machen? Ist eine restriktive Fed fehl am Platz? Tony Crescenzi, Senior Strategist und Portfolio Manager bei Pimco, geht auf diese Fragen ein und erläutert, weshalb es so wichtig für Anleger ist, Ruhe zu bewahren.