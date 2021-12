Global Diversified Growth Fund Kames startet zweiten Multi-Asset-Fonds

Das Management des in Dublin beheimateten Global Diversified Growth Fund wird in den Händen von Colin Dryburgh liegen. Er ist Mitglied des Multi-Asset-Team von Kames ist und verwaltet derzeit die in Großbritannien verfügbare Version des Fonds.Dryburgh soll im Kames Global Diversified Growth Fund makroökonomische Top-Down-Betrachtungen mit einer Bottom-Up-Titelauswahl kombinieren. Dadurch entsteht ein stark gefächertes Portfolio, das sich gewöhnlich aus 100 bis 200 Titeln zusammensetzt.Das Management-Team kauft Investment-Grade- und Hochzinsanleihen, globale Aktien, börsennotierte Immobiliengesellschaften und alternative Anlagen – unter anderem aus den Bereichen Infrastruktur, Leasing und erneuerbare Energien.Der Kames Diversified Growth Fund mit Sitz in Großbritannien verwaltet Gelder in der Höhe von 288 Millionen Pfund und hat seit dem Mandatswechsel im September 2013 eine annualisierte Rendite von 5,08 Prozent nach Gebühren bei einer Volatilität von 6,85 Prozent erzielt.Der neu aufgelegte Fonds wird in Großbritannien, Österreich, Belgien, Deutschland, Guernsey, Irland, Italien, Jersey, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Spanien, Schweden und der Schweiz für Zeichnungen offenstehen. Basiswährung des Fonds wird der Euro sein. Daneben werden aber auch Anteilsklassen angeboten, die auf US-Dollar, Pfund Sterling, Schweizer Franken und schwedische Krone lauten. Die Anteilsklasse B des Fonds unterliegt einer jährlichen Gebühr von 0,55 Prozent.