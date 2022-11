In sechs Charts Das muss passieren, damit mehr Anleger nachhaltig investieren

Über die Studie:

Im Zeitraum vom 18. Februar bis zum 7. April 2022 wurde eine unabhängige Online-Umfrage bei über 23.950 Anlegern aus 33 Ländern rund um den Globus in Auftrag von Schroders durchgeführt. Diese Studie definiert Personen als diejenigen, die in den nächsten 12 Monaten mindestens 10.000 Euro (oder den Gegenwert) investieren werden und die innerhalb der vergangenen zehn Jahre Änderungen an ihren Investitionen vorgenommen haben. Aufgrund dieses Schwellenwerts räumt Schroders ein, dass diese Gruppe und damit die Forschungsergebnisse nicht repräsentativ für die Erfahrungen aller sind.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Dokument können sich aufgrund von Rundungen und Mehrfachauswahlmöglichkeiten nicht auf 100 Prozent aufaddieren.