In sechs Charts Das muss passieren, damit mehr Anleger nachhaltig investieren
Über die Studie:
Im Zeitraum vom 18. Februar bis zum 7. April 2022 wurde eine unabhängige Online-Umfrage bei über 23.950 Anlegern aus 33 Ländern rund um den Globus in Auftrag von Schroders durchgeführt. Diese Studie definiert Personen als diejenigen, die in den nächsten 12 Monaten mindestens 10.000 Euro (oder den Gegenwert) investieren werden und die innerhalb der vergangenen zehn Jahre Änderungen an ihren Investitionen vorgenommen haben. Aufgrund dieses Schwellenwerts räumt Schroders ein, dass diese Gruppe und damit die Forschungsergebnisse nicht repräsentativ für die Erfahrungen aller sind.
Hinweis: Die Zahlen in diesem Dokument können sich aufgrund von Rundungen und Mehrfachauswahlmöglichkeiten nicht auf 100 Prozent aufaddieren.
Ist ein nachhaltiger Investmentansatz ausschlaggebend für die Rendite? Diese und weitere Fragen stellte Schroders im Rahmen der Global Investor Studie 2022. Dabei waren sich mehr als zwei Drittel der fortgeschrittenen Anleger einig und stuften Nachhaltigkeit als wichtigen Faktor für die Rendite ein. Bei den semi-erfahrenen Anleger und Anfängern dachten das dagegen nur 52 beziehungsweise 43 Prozent.
Ebenso waren 69 Prozent der erfahrenen Anleger der Ansicht, dass nachhaltige Investitionen für positiven Wandel sorgen können, die semi-erfahrenen Anleger und Anfänger waren nicht ganz so optimistisch – hier teilten nur 57 beziehungsweise 49 Prozent diese Auffassung.
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