Natixis-Studie Deutschland steigt in Top 10 der Renten-Länder auf - doch es gibt noch einiges zu tun

Nach Jahren des Sparens und Investierens steht jeder irgendwann vor der entscheidenden Frage: Wo kann man den Ruhestand am besten genießen? Es geht nicht nur darum, wo das Leben günstig ist, sondern auch darum, wo es qualitativ hochwertig ist. Der Global Retirement Index (GRI), der von Natixis Investment Managers und Coredata Research entwickelt wurde, bietet hierfür eine wertvolle Orientierungshilfe. Er vergleicht die Rentensysteme von 44 Ländern weltweit und gibt Aufschluss darüber, welche Nationen den besten Rahmen für ein erfülltes Leben im Alter bieten.

Der Untersuchung zufolge haben sich erstmals seit einem Jahrzehnt in fast allen Industrieländern die Lebensbedingungen für Ruheständler im Vergleich zum Vorjahr verbessert – insbesondere die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Deutschland zurück in den Top 10

Deutschland hat sich in den diesjährigen GRI-Rankings um zwei Plätze auf den neunten Rang verbessert. Der Gesamtscore stieg von 72 auf 76 Prozent, was die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Deutschlands im Vergleich zu vielen anderen Ländern widerspiegelt.

Ein klares Zeichen dafür ist die starke relative Performance im Sub-Index "Finanzen im Ruhestand". Hier kletterte Deutschland von Platz 30 auf Platz 20. Zwar ging es in puncto Inflation von Platz 1 auf Platz 24 und bei den Zinssätzen von Platz 26 auf Platz 41. Jedoch waren diese Rückgänge nicht so drastisch wie in anderen Ländern. Das ist ein Indikator dafür, dass Deutschland die aktuell turbulente Wirtschaftsphase relativ gut meistert.

Zudem trug das robuste Wirtschafts- und Sozialmodell Deutschlands dazu bei, im Sub-Index "materieller Wohlstand" von Platz 11 auf Platz 8 zu steigen. Wie viele europäische Länder erlebte auch Deutschland nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine einen starken Anstieg der Energiepreise bei gleichzeitiger Verlangsamung des Wachstums. Dennoch hielten sich die deutschen Exporte gut, unterstützt durch die Entspannung der Post-Covid-Lieferkettenprobleme und die Öffnung Chinas nach der Pandemie. Staatliche Hilfen für Haushalte und Unternehmen schwächten zudem die Auswirkungen der starken Preissteigerungen ab.

Beim Teilindex „Gesundheit“ belegt Deutschland weltweit Platz zwölf, was es seinem gut ausgestatteten Gesundheitssystem und der hohen Lebenserwartung zu verdanken hat. Obwohl die Covid-19-Pandemie zu einem Rückgang der Lebenserwartung führte (von 77 Prozent im Jahr 2022 auf 75 Prozent im Jahr 2023), war dieser relative Rückgang geringer als beispielsweise in Italien und Frankreich, die steilere Rückgänge in der Lebenserwartung aufgrund der Pandemie verzeichneten.

Schließlich rückt Deutschland bei der Lebensqualität um einen Platz auf Rang zwölf vor, nachdem es beim Indikator für „biologische Vielfalt und Lebensräume“ insbesondere durch seine Anstrengungen bei der Förderung erneuerbarer Energien den ersten Platz belegt. Auch beim Indikator „Wasser und Sanitärversorgung“ rangiert Deutschland unter den Top Ten.

Methodik des Global Retirement Index

Der Global Retirement Index basiert auf einer umfassenden Studie, die seit elf Jahren durchgeführt wird. Dabei werden 18 Leistungsindikatoren betrachtet, die in vier thematische Sub-Indizes gruppiert sind und Schlüsselaspekte für das Wohlergehen im Ruhestand abdecken. Es handelt sich um:

Materielle Mittel: Dieser Index misst die materiellen Mittel, die notwendig sind, um im Ruhestand komfortabel zu leben.

Dieser Index misst die materiellen Mittel, die notwendig sind, um im Ruhestand komfortabel zu leben. Finanzdienstleistungen: Bewertet wird der Zugang zu qualitativ hochwertigen Finanzdienstleistungen, die helfen, den Wert der Ersparnisse zu erhalten und das Einkommen zu maximieren.

Bewertet wird der Zugang zu qualitativ hochwertigen Finanzdienstleistungen, die helfen, den Wert der Ersparnisse zu erhalten und das Einkommen zu maximieren. Gesundheitsdienste: Dieser Index misst den Zugang zu qualitativ hochwertigen Gesundheitsdiensten.

Dieser Index misst den Zugang zu qualitativ hochwertigen Gesundheitsdiensten. Umwelt: Er bewertet, inwieweit eine saubere und sichere Umgebung gegeben ist.

Die Daten werden konsistent von verschiedenen internationalen Organisationen und akademischen Quellen erfasst, um einen Vergleich von Jahr zu Jahr zu ermöglichen. Der Index berücksichtigt die spezifischen Merkmale der älteren demografischen Gruppe von Rentnern, um die Rentensicherheit in verschiedenen Ländern weltweit zu bewerten und zu vergleichen.

Neues Opernhaus in Oslo: Norwegen ist an der Spitze des von Natixis erhobenen Global Retirement Index © IMAGO Images / imagebroker

Die Top 10 im Überblick

Der Global Retirement Index 2023 zeigt eine Konstanz bei den führenden Ländern, wobei einige Verschiebungen hervorzuheben sind:

Norwegen behält seinen ersten Platz zum zweiten Mal in Folge mit einer Gesamtbewertung von 83 Prozent. Das Land im Norden Europas bleibt auch an der Spitze des Gesundheits-Sub-Index und nimmt den vierten Platz im Bereich Lebensqualität ein. Trotz eines Anstiegs im Bereich materiellen Wohlstands (vom 2. auf 1. Platz) verzeichnet Norwegen einen leichten Rückgang im Bereich Finanzen im Ruhestand (vom 8. auf 9. Platz).

behält seinen ersten Platz zum zweiten Mal in Folge mit einer Gesamtbewertung von 83 Prozent. Das Land im Norden Europas bleibt auch an der Spitze des Gesundheits-Sub-Index und nimmt den vierten Platz im Bereich Lebensqualität ein. Trotz eines Anstiegs im Bereich materiellen Wohlstands (vom 2. auf 1. Platz) verzeichnet Norwegen einen leichten Rückgang im Bereich Finanzen im Ruhestand (vom 8. auf 9. Platz). Die Schweiz bleibt auf dem zweiten Platz mit einem leicht höheren Score als 2022. Verbessert hat sich besonders der Bereich materieller Wohlstand verbessert, wo es vom 14. auf den 6. Platz gestiegen ist. Zudem führt die Schweiz den Sub-Index Finanzen im Ruhestand an.

bleibt auf dem zweiten Platz mit einem leicht höheren Score als 2022. Verbessert hat sich besonders der Bereich materieller Wohlstand verbessert, wo es vom 14. auf den 6. Platz gestiegen ist. Zudem führt die Schweiz den Sub-Index Finanzen im Ruhestand an. Island behält seinen dritten Platz und zeigt Top-5-Platzierungen in drei der vier Sub-Indizes. Im Sektor Finanzen im Ruhestand ist das Land jedoch auf den 12. Platz zurückgefallen.

behält seinen dritten Platz und zeigt Top-5-Platzierungen in drei der vier Sub-Indizes. Im Sektor Finanzen im Ruhestand ist das Land jedoch auf den 12. Platz zurückgefallen. Irland bleibt wie 2022 auf der 4, war 2013 jedoch nich auf Platz 25. Ein deutlicher Anstieg innerhalb von 10 Jahren.

bleibt wie 2022 auf der 4, war 2013 jedoch nich auf Platz 25. Ein deutlicher Anstieg innerhalb von 10 Jahren. Luxemburg und Niederlande steigen beide um zwei Plätze auf den 5. beziehungsweise 6. Platz aufgrund starker Leistungen in allen vier Sub-Indizes.

und steigen beide um zwei Plätze auf den 5. beziehungsweise 6. Platz aufgrund starker Leistungen in allen vier Sub-Indizes. Australien fällt aus den Top 5 auf den 7. Platz, obwohl es einen leicht besseren Gesamtscore aufweist.

fällt aus den Top 5 auf den 7. Platz, obwohl es einen leicht besseren Gesamtscore aufweist. Neuseeland rutscht von Platz 6 auf Platz 8.

rutscht von Platz 6 auf Platz 8. Deutschland macht einen bemerkenswerten Sprung in die Top 10 und steigt von Platz 11 auf Platz 9 auf. Dies ist vor allem auf starke Verbesserungen in den Sub-Indizes Finanzen im Ruhestand und materieller Wohlstand zurückzuführen.

macht einen bemerkenswerten Sprung in die Top 10 und steigt von Platz 11 auf Platz 9 auf. Dies ist vor allem auf starke Verbesserungen in den Sub-Indizes Finanzen im Ruhestand und materieller Wohlstand zurückzuführen. Dänemark fällt leicht von Platz 9 im Vorjahr. Ein starker Rückgang im Bereich des materiellen Wohlstands (vom 6. auf 12. Platz) wird durch Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Finanzen im Ruhestand sowie einem zweiten Platz im Bereich Lebensqualität ausgeglichen.

Auffällig: In diesem Jahr zeigen die besten Nationen konsistentere Platzierungen in allen Sub-Indizes. So gibt es sieben Top-10-Platzierungen für materiellen Wohlstand, Gesundheit und Lebensqualität und sechs für Finanzen im Ruhestand.

Dies steht im Kontrast zu früheren Jahren, in denen einige der besten Performer im Bereich Gesundheit und Lebensqualität glänzten, jedoch nur mittlere oder sogar untere Platzierungen im Bereich des materiellen Wohlstands und Finanzen aufwiesen.

Nur Sparen allein hilft nicht

Die Ergebnisse des Global Retirement Index (2023) zeigen eine Verbesserung des Gesamtbildes für viele Länder, einschließlich Deutschlands. Doch trotz dieser positiven Entwicklungen auf der Makroebene spüren viele Menschen diese Fortschritte nicht in ihrem Alltag. Das zeigen weitere Untersuchungen von Natixis Investment Managers.

Insbesondere diejenigen, die mit Sorge auf ihren Ruhestand blicken, profitieren demnach nicht von diesen Verbesserungen.

Shopping in der Fußgängerzone in Konstanz: 83 Prozent der berufstätigen Anleger gaben an, dass die jüngste Inflation sie daran erinnert, wie groß die Bedrohung durch die Inflation für ihre Altersversorgung ist © IMAGO Images / Wolfgang Maria Weber

So ergab eine weltweite Umfrage unter 8.550 Privatanlegern, dass zwar 56 Prozent glauben, im Ruhestand die Freiheit zu haben, das Leben nach ihren Wünschen zu gestalten. Fast die Hälfte (48 Prozent) glaubt jedoch, dass ein "Wunder" nötig sei, um einen sicheren Ruhestand zu ermöglichen.

„Angesichts steigender Überalterung, Staatsverschuldung und Inflation wissen viele, dass die staatliche Rente und Sparen allein nicht ausreichen werden, um im Ruhestand abgesichert zu sein. Die Finanzierung des eigenen Ruhestands wird verstärkt in die eigene Verantwortung übergehen“, Patrick Sobotta, der für das Retail-, Wholesale- und institutionelle Geschäft in Deutschland, Österreich und Mittel- und Osteuropa bei Natixis Investment Managers verantwortlich ist.

Hauptsorge bleibe die Inflation. Für 73 Prozent der Rentner und 60 Prozent der Arbeitnehmer seien höhere Preise im Alltag die größte finanzielle Sorge. 83 Prozent der berufstätigen Anleger gaben an, dass die jüngste Inflation sie daran erinnere, wie groß die Bedrohung durch die Inflation für ihre Altersversorgung sei.

Auch steigende Zinssätze werden als eine der größten Anlagesorgen angegeben. Jedoch können nur 2 Prozent der 8.550 befragten Einzelanleger genauer erklären, was ein steigendes Zinsumfeld für ihre Kapitalanlagen bedeutet. Es brauche Zeit und Wissen oder die Unterstützung von Experten, um die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen, so Sobotta. "Klar ist, dass Anlagen am Kapitalmarkt in der individuellen Altersvorsorgestrategie eine immer wichtigere Rolle spielen werden."

Japan – Ein Blick in die demografische Zukunft vieler Länder

Die Weltbevölkerung wird immer älter, und das bringt Probleme mit sich. Weil es mehr ältere Menschen gibt, müssen bisherige Ideen vom Ruhestand überdacht werden. Erste Veränderungen zeigen sich etwa bei der Verlagerung von leistungsorientierten zu beitragsorientierten Rentensystemen. Das liegt daran, dass die Politiker versuchen, den gestiegenen Bedarf an finanzieller Hilfe für ältere Menschen zu decken.

Japan steht an vorderster Front der demografischen Herausforderungen, die viele Industrienationen in den kommenden Jahrzehnten erwarten. Mit dem weltweit größten Anteil von Erwachsenen über 65 Jahren machen Rentner in Japan bereits etwa 30 Prozent der Bevölkerung aus, verglichen mit weniger als 25 Prozent in anderen schnell alternden Ländern.

Alte Japanerinnen begutachten einen Bonsai im Botanischen Garten in Kyoto: Die alternde Bevölkerung wird für das Land wirtschaftlich zur Herausforderung. © IMAGO Images / imagebroker

Die Kombination aus einer seit über 40 Jahren weltweit führenden Lebenserwartung, einer strengen Einwanderungspolitik und einem im Vergleich zu den G7-Ländern kürzeren Babyboom nach dem Krieg hat sich Japan demografisch an die Spitze der OECD-Länder katapultiert. Andere Länder könnten jedoch bald folgen: Laut UN werden bis 2050 auch Hongkong, Südkorea, Italien und Spanien eine Rentnerkohorte haben, die mehr als 36 Prozent ihrer Bevölkerung ausmacht.

Überalterung der Gesellschaft birgt Risiken

Während es bedeutende Unterschiede in den sozialen Systemen dieser Länder gibt, steht fest: Wenn die zugrunde liegenden Trends nicht umgekehrt werden, werden Wohlfahrtsmodelle, die auf der Unterstützung der Älteren durch Regierung und Arbeitnehmer basieren, an ihre Grenzen stoßen. Der japanische Premierminister Fumio Kishida warnte kürzlich vor diesem kritischen Punkt und betonte, dass es in Japan zur Herausforderung werde, die gesellschaftlichen Funktionen aufrechtzuerhalten.

Es gibt drei Hauptansätze, mit denen Regierungen einen nachhaltigeren Weg einschlagen können:

Erhöhung der erwerbstätigen Bevölkerung durch Einwanderung und/oder Maßnahmen zur Steigerung der Geburtenrate. Reduzierung beziehungsweise Verlagerung der Kostenlast für die Unterstützung älterer Menschen, zum Beispiel durch Anhebung des Rentenalters oder Förderung der Erwerbsbeteiligung von Senioren. Effizientere Ressourcennutzung, etwa durch Produktivitätssteigerungen mittels Technologie- und Automatisierungsinvestitionen.

Japan hat in allen drei Bereichen Maßnahmen ergriffen, jedoch mit unterschiedlichem Erfolg. Eine erhöhte Einwanderung wäre der effektivste und schnellste Weg, das Problem zu mildern. Obwohl die Regierung inzwischen mehr Einwanderern den Aufenthalt gewährt, reicht dies nicht aus, um den Bevölkerungsrückgang aufzuhalten.

Die Regierung hat die Bedingungen für die Kindererziehung verbessert (etwa durch Geldanreize und längere Familienurlaube). Zudem kündigte der Premierminister kürzlich Pläne an, die Ausgaben für Familienleistungen bis Juni 2023 zu verdoppeln. Die Skepsis bleibt jedoch, inwieweit diese Maßnahmen die Geburtenrate beeinflussen können.

Erfolgreich war Japan bei der Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Senioren, vor allem durch Anhebung des Rentenalters und Kürzung der Leistungen. Etwa 40 Prozent dieser Gruppe sind an einem Einkommen interessiert (im Vergleich zu 30 Prozent in den USA). Das Wachstum in diesem Segment hat jedoch zuletzt stagniert.