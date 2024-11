Scott Woods, Portfoliomanager

Die blaue Flasche mit rotem Schraubverschluss und gelbem Logo, in der das Kriechöl des US- Unternehmens WD-40 daherkommt, ist in den Vereinigten Staaten allgegenwärtig. Acht von zehn US-Haushalten haben das Schmiermittel-Spray im Haus.

Der Markenname ist so unverwüstlich, dass das Unternehmen WD-40 in seiner Zentrale in San Diego, Kalifornien, eine „Friedhofsvitrine“ mit den Produkten aller Konkurrenten bestückt hat, die seit mehr als einem halben Jahrhundert vergeblich versucht haben, dem Klassenbesten Marktanteile abzunehmen. 1953 erhielt die Rocket Chemical Company, ein kleines Unternehmen in San Diego, den Auftrag, eine Formel zur Wasserverdrängung und zum Rost- und Korrosionsschutz für die Schiff- und Raumfahrtindustrie zu finden. Dieses Ziel wurde beim vierzigsten Versuch erreicht, die gefundene Rezeptur zum Namensgeber: WD-40 steht als Abkürzung für „Water Displacement“ (Wasserverdränger), perfektioniert nach dem Versuch Nummer 40.

Abgesehen vom Geruch gibt es an WD-40 nichts Spezielles oder Patentgeschütztes. Dennoch ermöglicht der Markenname eine Gewinnspanne von 20 Prozent (Quelle: Bloomberg, Durchschnitt über fünf Jahre bis Oktober 2024), was das Schmiermittel zu einer hervorragenden langfristigen Investition macht.

Warum kleinere Unternehmen oft höhere Renditen bieten

Ich verbringe insgesamt etwa neun Wochen im Jahr in Mietwagen und besuche kleinere Unternehmen in der ganzen Welt und entdecke ihre Produkte, Geschäftsmodelle und Kunden. In einer Zeit, in der alle auf Nvidia und Big Tech fixiert sind, werden vergleichsweise kleinere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden US-Dollar häufig ignoriert; dabei bieten sie die Möglichkeit, Anlagerenditen über dem Marktdurchschnitt zu erzielen. Oft konzentrieren sich diese Unternehmen auf eine profitable Nische und werden von Analysten kaum beachtet. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, ein verstecktes Juwel zu finden, das nur die Wenigsten auf dem Radar haben.

Kleinere Unternehmen: Derzeit auffallend hohe Bewertungsabschläge

Selten war es so interessant wie heute, in kleinere Unternehmen zu investieren. Der Bewertungsabschlag gegenüber großen Unternehmen war selten so groß. Während Small Caps in der Vergangenheit mit einem Aufschlag von rund 10 bis 15 Prozent gegenüber Large Caps gehandelt wurden, hat sich das umgekehrt. Small Caps werden aktuell mit einem Abschlag von 15 Prozent gegenüber Large Caps gehandelt (Quelle: Bloomberg, MSCI World Large Cap versus MSCI World Small Cap, Oktober 2024). Dem Konsens der Marktteilnehmer und erprobten Finanzmodelllen zufolge sollten kleinere Unternehmen jedoch auf die Dauer wieder besser abschneiden.

Wie das Team des CT (Lux) Global Smaller Companies bei der Suche vorgeht

Das Small-Cap-Universum ist sehr groß, es umfasst etwa 6.000 Aktien. Unser Fonds CT (Lux) Global Smaller Companies investiert im Regelfall nur in 70 bis 90 von ihnen. Mein Team und ich suchen gezielt nach Unternehmen, die das besitzen, was der legendäre US-Investor Warren Buffett als „Burggraben“ bezeichnet – einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Es kommt immer wieder vor, dass Anleger den langfristigen Nutzen eines Wettbewerbsvorteils, der zu einer hohen Rendite auf das investierte Kapital führt, unterschätzen. Investoren gehen fälschlicherweise davon aus, dass diese hohe Rendite schnell wieder auf eine durchschnittliche Rendite schrumpft. Solche Marktineffizienzen nutzen wir aus, so wie wir es mit WD-40 gehalten haben.

Aber WD-40 ist nicht die profitabelste Aktie in unserem Portfolio. An der Spitze steht ein britischer Spieleverlag mit Hauptsitz in Nottingham: Games Workshop (Quelle: Columbia Threadneedle Analyse, Oktober 2024). Dank einer wachsenden Gruppe von Fans, die seine Warhammer-Spielsysteme kaufen, hat das Unternehmen eine herausragende Gewinnspanne von mehr als 40 Prozent (Quelle: Bloomberg, Oktober 2024). Ursprünglich waren die Kunden hauptsächlich Briten, aber inzwischen gibt es immer mehr Spiele-Fans in den Vereinigten Staaten. Weil derzeit eine Amazon-Fernsehsendung mit dem britischen Superman-Darsteller Henry Cavill gedreht wird, dürfte der Markenname bald weiter gestärkt werden.

Azelis und Rational: Marktführer mit Preissetzungsmacht

In Europa halten wir darüber hinaus eine Beteiligung an Azelis, ein belgisches Unternehmen, das ebenfalls einen guten Eindruck vermittelt, welche Art von hochwertigen kleineren Unternehmen wir kaufen. Der Anbieter von Spezialchemikalien entspricht genau dem, was wir suchen: Er verfügt dank eines breiten Lieferanten- und Kundenstamms über eine starke Preissetzungsmacht und zeichnet sich durch eine Reihe von speziell entwickelten Formeln aus, die für die Herstellung der hauseigenen Produkte verwendet werden.

Die Bewertung ist entscheidend, und wir streben stets danach, zu einem attraktiven Preis zu kaufen. So hatten wir beispielsweise jahrelang ein Auge auf Rational geworfen, den deutschen Weltmarktführer für Großküchenbacköfen. Erst 2022 ergab sich jedoch die Gelegenheit, zu investieren, als der Aktienkurs aufgrund des allgemeinen Desinteresses an Industrieunternehmen gefallen war. Rational stellt Öfen für eine breite Palette von Kunden her, von Kentucky Fried Chicken über den Buckingham Palace bis hin zu Michelin-Restaurants.

Die Öfen sparen nicht nur Energie, sondern auch Personal: Seit der Pandemie kommt mein örtliches italienisches Restaurant im Vereinigten Königreich mit nur einem Koch und einem Rational-Ofen statt zwei Köchen aus. Angesichts der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt ist dieser Faktor für viele Gastronomiebetriebe von entscheidender Bedeutung.

Auf einer Geschäftsreise in Deutschland habe ich kürzlich übrigens den einmillionsten Rational-Ofen gesehen – mit goldenem zentralem Drehrad. Wo er steht? Im Hofbräuhaus in München.

