Im Zuge der Kurseinbrüche der vergangenen acht Monate rutschten globale flexible Mischfonds im Schnitt um 9,5 Prozent ins Minus, so eine Studie der Ratingagentur Feri. Doch es gab auch Ausnahmen. DAS INVESTMENT.com stellt zehn mindestens eine Milliarde Euro schwere Fonds vor, die am besten durch die Stresszeiten kamen.

Bert Flossbach, Gründer der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch: Zwei Fonds der Kölner Vermögensverwaltung haben es in die Top-10-Liste der stressresistentesten milliardenschweren globalen Mischfonds geschafft

„Mischfonds versagen in Stresszeiten“, so das Fazit einer Studie der Ratingagentur Feri Eurorating Services. In den acht Krisenmonate zwischen Juni 2015 und Ende Januar 2016 büßten globale flexible Mischfonds bis zu 40 Prozent ihres Werts ein. Doch nicht alle Produkte entwickelten sich gleich schlecht. Vor allem Flaggschiff-Fonds konnten die Krise weitgehend unbeschadet überstehen.

In der folgenden Chart-Strecke stellen wir Ihnen zehn mindestens eine Milliarde Euro schwere flexible Mischfonds vor, die am besten durch die Krise kamen. Die Daten wurden uns freundlicherweise von Feri zur Verfügung gestellt. Stand: 31.01.2016.

Platz 10: Flossbach von Storch Multiple Opportunities II R