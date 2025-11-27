Einkommensstrategie für Dax-Anleger: Global X lanciert einen Covered-Call-ETF, der trotz Marktvolatilität stabile Erträge generieren soll.

Global X ETFs Europe startet den Dax Covered Call ETF (ISIN: IE000BVD0KE7) an der Deutschen Börse Xetra. Der Fonds ist die vierte Covered-Call-Strategie des Anbieters auf dem europäischen Markt und die Erste, die sich speziell an deutsche Anleger richtet.

Covered-Call-Strategie nutzt Marktvolatilität

Covered-Call-Strategien können im aktuellen Marktumfeld mit erhöhter Inflation, geopolitischen Spannungen und hohen Energiepreisen eine zusätzliche Einkommensquelle bieten, da höhere Marktvolatilität tendenziell größere Optionsprämien ermöglicht. Die Strategie soll Anlegern somit die Möglichkeit eröffnen, stabile Erträge mit Dax-Titeln zu generieren, selbst wenn das Wachstum volatil ist.

Der ETF ist die vierte Strategie innerhalb der Ucits-Covered-Call-Produktpalette von Global X ETFs, die aktuell über 700 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen umfasst.

Hasham Niazi, Regional Director Germany & Austria bei Global X ETFs Europe, erklärt, dass Covered-Call-Strategien Anlegern die Möglichkeit bieten, zusätzliches Einkommen über Dividenden und Kurssteigerungen hinaus zu erzielen. Gerade im heutigen Umfeld höherer Zinsen, langsamerem globalen Wachstums und allgemeiner Unsicherheit sei das besonders wertvoll.

Kostenquote von 0,45 Prozent

Um die Covered-Call-Strategie auf den Dax-Index umzusetzen, behält der ETF sein Engagement in den Aktien des Dax bei und verkauft jeden Monat At-the-Money-Call-Optionen auf den Index. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,45 Prozent.

Über Global X ETFs

Global X ETFs wurde 2008 gegründet und bietet nach eigenen Angaben ETF-Strategien mit einem weltweit verwalteten Vermögen von rund 115 Milliarden US-Dollar an. Das Unternehmen gehört zur Mirae Asset Financial Group, einem weltweit führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen.