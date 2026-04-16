Global X ETFs Europe hat einen neuen thematischen ETF aufgelegt, der Anlegern Zugang zu Unternehmen rund um Stablecoins und die Tokenisierung von Vermögenswerten bietet.

Der ETF enthält Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung und Umsetzung von Technologien rund um Stablecoins und Tokenisierung beteiligt sind.

Global X ETFs Europe hat den Global X Stablecoin & Tokenisation ETF (ISIN: IE000YS5XL05) aufgelegt. Der Fonds ist seit dem 16. April 2026 an der Londoner Börse und an der Deutschen Börse Xetra handelbar. Die Notierung an der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange soll in den kommenden Wochen folgen.

Der TKNX bildet den Mirae Asset Stablecoins and Tokenisation Ucits Index nach und weist eine jährliche Gesamtkostenquote von 0,50 Prozent auf.

Was der ETF abdeckt

Der Fonds soll die Wertentwicklung von Unternehmen abbilden, die an der Entwicklung und Umsetzung von Technologien rund um Stablecoins und die Tokenisierung von Vermögenswerten beteiligt sind. Darunter fallen unter anderem Anbieter, die programmierbare Zahlungen, Blockchain-basierte Eigentumsnachweise oder die digitale Abbildung von Wertpapieren auf der Blockchain ermöglichen.

Wachsende Marktbedeutung

Das Segment wächst. Laut Bloomberg News überstiegen die Stablecoin-Transaktionsvolumen im August 2025 die Marke von 10 Milliarden US-Dollar. Bis Ende des Jahres könnten die Zahlungsvolumen auf bis zu 122 Milliarden US-Dollar ansteigen, zeigen Daten von State Street Global Advisors und Sifma. Parallel dazu ist der Wert tokenisierter US-Staatsanleihen auf der Blockchain auf knapp 10 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Zur Verbreitung tragen laut Global X auch klarere regulatorische Rahmenbedingungen sowie Pilotprogramme großer Finanzinstitute bei – unter anderem von J.P. Morgan, das seit September 2025 entsprechende Technologien testet.

Was die Verantwortlichen sagen

Andrew Ye, thematischer Anlagestratege bei Global X ETFs Europe, sieht den Markt in einer Übergangsphase: Die regulatorischen Rahmenbedingungen klärten sich zunehmend, und große Finanzinstitute testeten und implementierten diese Technologien weiter. Der Markt bewege sich damit in Richtung institutionellerer Anwendungsfälle.

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Gea Blumberg, Leiterin der Geschäftsentwicklung und Co-Leiterin von Global X ETFs Europe, ergänzt, dass Anleger angesichts der sich wandelnden digitalen Finanzinfrastruktur nach gezielten Investitionswegen suchten. Der neue ETF solle diese Möglichkeit bieten.

Hintergrund zu Global X ETFs

Global X ETFs wurde 2008 gegründet und gehört zur Mirae Asset Financial Group. Das weltweit verwaltete Vermögen der ETF-Strategien von Global X beläuft sich nach Unternehmensangaben auf rund 138,8 Milliarden US-Dollar (Stand: Dezember 2025). Die Muttergesellschaft Mirae Asset verwalte weltweit mehr als 803 Milliarden US-Dollar.