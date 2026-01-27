Die langjährige Wisdomtree-Managerin wird von Deutschland aus die europäische Expansion des ETF-Anbieters vorantreiben.

Global X ETFs hat Gea Blumberg zur Leiterin Geschäftsentwicklung und Co-Leiterin Europa ernannt. Die Branchenkennerin wird von Deutschland aus die europäische Expansion des ETF-Anbieters vorantreiben. Blumberg teilt sich die Führung des Europageschäfts mit George Taylor, der als Betriebsleiter und Co-Leiter Europa fungiert.

In ihrer neuen Funktion leitet Blumberg die Teams für Vertrieb, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Anlagestrategie. Gemeinsam mit Taylor ist sie für die strategische Ausrichtung des Unternehmens zuständig. Ihr Fokus liegt auf der Kundenbetreuung in der gesamten Region.

Von Wisdomtree zu Global X

Blumberg verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im europäischen ETF-Geschäft, im Asset Management und im Private Banking. Zuletzt war sie bei Wisdomtree für die Geschäfts- und Vertriebsstrategie in Europa verantwortlich. Dort baute sie die Teams in der gesamten Region auf.

Ihre Karriere begann Blumberg bei Thomson Reuters in München und bei der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien in Wien. Sie hat einen Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre und einen Bachelor of Arts in Psychologie von der Webster University in Wien.

Über Global X ETFs

Global X ETFs wurde 2008 gegründet und verwaltet weltweit ein Vermögen von rund 138,8 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist bekannt für thematische Wachstums-, Einkommens-, Rohstoff- und Schwellenländer-ETFs.

Der ETF-Anbieter gehört zur Mirae Asset Financial Group, einem südkoreanischen Finanzdienstleister, der weltweit mehr als 754,5 Milliarden US-Dollar verwaltet. In Europa stieg das verwaltete Vermögen von Global X ETFs im vergangenen Jahr von rund zwei Milliarden auf über sieben Milliarden US-Dollar.