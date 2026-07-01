Biotech-Rally treibt diesen Genomics-ETF von Global X an
Nach mehreren Jahren mit deutlicher Underperformance infolge steigender Zinsen und sinkender Risikobereitschaft kehrt das Interesse der Investoren in den Biotech-Sektor zurück. Vor allem Genomik-Unternehmen profitieren aktuell von zwei zentralen Faktoren:
- KI-Euphorie: Fortschritte im Bereich künstlicher Intelligenz beschleunigen die Medikamentenentwicklung und sorgen für Fantasie in der gesamten Branche.
- Positive Studienergebnisse: Erfolgreiche klinische Studien und Zulassungsentscheidungen sorgen für Kursexplosionen bei einzelnen Titeln.