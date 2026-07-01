Nach mehreren Jahren mit deutlicher Underperformance infolge steigender Zinsen und sinkender Risikobereitschaft kehrt das Interesse der Investoren in den Biotech-Sektor zurück. Vor allem Genomik-Unternehmen profitieren aktuell von zwei zentralen Faktoren:

Doch der Aufschwung erstreckt sich keineswegs flächendeckend über alle Titel. Während große, etablierte Biotech-Konzerne solide an Wert zulegen, konnten zuletzt vor allem ausgewählte Wachstumswerte überproportional profitieren.

Einzelwerte als Rally-Treiber

In den vergangenen Wochen waren es vor allem einige Schlüsselunternehmen im Bereich der Genomsequenzierung und RNA-Technologie, die für den starken Kursanstieg verantwortlich waren, darunter:

Illumina (Marktführer bei Sequenzierungstechnologien) legte zweistellig zu, gestützt durch neue Produktzyklen und Restrukturierungsmaßnahmen.

(Marktführer bei Sequenzierungstechnologien) legte zweistellig zu, gestützt durch neue Produktzyklen und Restrukturierungsmaßnahmen. Moderna profitierte von Fortschritten in der mRNA-Technologie jenseits von Covid-Impfstoffen.

profitierte von Fortschritten in der mRNA-Technologie jenseits von Covid-Impfstoffen. Crispr Therapeutics und Intellia Therapeutics sind beide im Bereich Gen-Editing tätig und verzeichneten kräftige Zugewinne nach positiven Studiendaten.

und sind beide im Bereich Gen-Editing tätig und verzeichneten kräftige Zugewinne nach positiven Studiendaten. Exact Sciences gewann deutlich im Zuge wachsender Nachfrage nach Krebsdiagnostiklösungen.

Demgegenüber blieben kleinere, kapitalmarktnahe Biotech-Unternehmen mit schwacher Finanzlage zurück – ein Hinweis darauf, dass Investoren im Biotech-Sektor inzwischen selektiver vorgehen und vor allem qualitativ orientiert investieren.

Breit aufgestellt – und dennoch klare Schwerpunkte

Der im November 2021 in Irland aufgelegte Global X Genomics & Biotechnology ETF (ISIN: IE00BM8R0N95) bildet den eigens entwickelten Solactive Genomics v2 Index vollständig physisch ab. Der 50 Titel umfassende Index wird halbjährlich überprüft und setzt vor allem auf Unternehmen aus den Bereichen:

Genomsequenzierung

Gentherapie

Bioinformatik

Diagnostik

Im Vergleich zu klassischen Healthcare-ETFs ist der Fokus hier deutlich enger und vor allem auf Innovation ausgerichtet. Die Top-10-Positionen machen mehr als 40 Prozent des Portfolios aus – ein deutliches Zeichen für eine hohe Konzentration auf die Marktführer. Regional dominiert die USA mit einem Anteil von über 90 Prozent, was die hohe Innovationskraft des amerikanischen Biotech-Sektors widerspiegelt.

Die Gesamtkostenquote (TER) des thesaurierenden ETFs liegt bei 0,50 Prozent pro Jahr und das Fondsvolumen beträgt rund 40 Millionen Euro.

Bewertungen: Zwischen Hoffnung und Realität

Die großen Biotech-Konzerne, darunter Amgen und Gilead, gelten derzeit als moderat bewertet und bieten stabile Cashflows. Innovative kleinere Wachstumsunternehmen weisen häufig hohe Bewertungskennzahlen oder noch gar keine Gewinne auf. Das bedeutet: Ein großer Teil der Kursanstiege basiert auf Zukunftserwartungen und weniger auf Profitabilität.

Besonderheiten des Global-X-ETFs

Der Global X Genomics & Biotechnology ETF unterscheidet sich in mehreren Punkten von klassischen Biotech- und Healthcare-ETFs:

Thematischer Fokus: klare Ausrichtung auf Zukunftstechnologien wie Genomik und personalisierte Medizin

klare Ausrichtung auf Zukunftstechnologien wie Genomik und personalisierte Medizin Innovationslastig: höherer Anteil an wachstumsstarken Small- und Mid-Caps

höherer Anteil an wachstumsstarken Small- und Mid-Caps Höhere Volatilität bei geringerer Diversifikation: deutlich größere Kursschwankungen als breit diversifizierte Healthcare-ETFs, da kaum in defensive Pharmawerte investiert wird

Klassische Healthcare-ETFs setzen stärker auf etablierte Pharmakonzerne und Medizintechnik – das führt meist zu einer stabileren Entwicklung.

Performance und Risiko im Blick

Die jüngste Kursexplosion zeigt eindrucksvoll das Potenzial des Biotech-Sektors auf. Innerhalb weniger Wochen konnte der Global-X-ETF zweistellige Zuwächse erzielen. Auf längere Sicht ist die Performance jedoch von starken Schwankungen geprägt:

Hohe Schwankungsbreite: Biotech ist stark von Nachrichten zu Studienergebnissen abhängig

Biotech ist stark von Nachrichten zu Studienergebnissen abhängig Drawdowns: Kursrückgänge von 30 bis 50 Prozent sind in diesem Segment keine Seltenheit

Jetzt einsteigen oder abwarten?

Der Global X Genomics & Biotechnology ETF bietet Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu einem der spannendsten und innovationsstärksten Segmente der Gesundheitsbranche. Die aktuelle Kursrally zeigt, wie schnell sich die Stimmung in diesem Markt drehen kann.

Für einen Einstieg spricht:

strukturelles Wachstum im Biotech-Sektor

zunehmende Bedeutung von Genomik und personalisierter Medizin

attraktive langfristige Perspektiven

Für Zurückhaltung spricht:

bereits stark gestiegene Kurse in kurzer Zeit

hohe Volatilität und Bewertungsrisiken

selektive Entwicklung innerhalb des Sektors

Zukunftsmarkt mit Risiken

Biotechnologie ist und bleibt ein Zukunftsmarkt mit enormem Potenzial – aber auch mit hohen Risiken. Der Global X Genomics & Biotechnology ETF ist dafür ein besonders dynamisches Beispiel. Der ETF eignet sich daher vor allem als Beimischung für risikobereite Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Wer bereits investiert ist, kann nun von der anhaltenden Dynamik profitieren. In einem überhitzten Börsensegment sollten Investoren in Erwägung ziehen, Rücksetzer abzuwarten, um schrittweise Investitionen aufzubauen.