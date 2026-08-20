Global X startet neuen NYSE-100-ETF auf US-Tech-Aktien
Der ETF-Anbieter Global X hat einen neuen Indexfonds auf den US-Aktienmarkt gestartet. Der Global X NYSE 100 ETF (ISIN: IE0003LX7GI0) ist seit dem 20. August an der Londoner Börse und über die Deutsche Börse auf Xetra handelbar. Notierungen an weiteren europäischen Handelsplätzen kündigte das Unternehmen an.
Der Fonds folgt dem NYSE 100 Ucits Index. Dieser bündelt 100 in den USA notierte Technologiekonzerne und Unternehmen, deren Geschäft stark auf Technologie beruht. Nach Angaben von Global X stammen die enthaltenen Titel aus unterschiedlichen Sektoren, Branchen und von verschiedenen Börsen. In das Auswahluniversum fallen auch American Depositary Receipts (ADRs) – Hinterlegungsscheine, über die in den USA Aktien ausländischer Konzerne gehandelt werden.
Was der ETF kostet
Die Gesamtkostenquote (TER) beziffert Global X auf 0,09 Prozent pro Jahr. Den zugrunde liegenden Index verwaltet und berechnet ICE Data Indices, ein Unternehmen der Börsengruppe Intercontinental Exchange (ICE). Für die Ucits-Fassung des Index ist Global X nach eigenen Angaben der exklusive Lizenznehmer.
Als Begründung für den neuen Fonds führt der Anbieter an, dass technologischer Fortschritt und Digitalisierung nicht mehr an einzelne Branchen gebunden seien. Techniken wie Cloud Computing, Automatisierung, Datenanalyse und Fintech kämen quer durch die Wirtschaft zum Einsatz. Anleger suchten deshalb nach Möglichkeiten, gezielt in Unternehmen zu investieren, die diese langfristigen Trends prägen.
Preston Peacock, Leiter von ICE Data Indices, erklärte, die Methodik des NYSE 100 Ucits Index sei darauf ausgelegt, ein Investment zu ermöglichen, das über klassische, enger gefasste Vergleichsindizes hinausgehe.
Hintergrund zu Global X
Global X ETFs wurde 2008 gegründet und gehört zur Mirae Asset Financial Group. Das Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben rund 169 Milliarden US-Dollar (Stand: Juni 2026) und ist vor allem für thematische Indexfonds bekannt. Die Muttergesellschaft Mirae Asset kommt den Angaben zufolge auf ein verwaltetes Vermögen von mehr als 845 Milliarden US-Dollar (Stand: März 2026); auf ihrer globalen ETF-Plattform, die unter anderem in den USA, Europa, Japan, Indien und Korea aktiv ist, liegen davon mehr als 234 Milliarden US-Dollar.