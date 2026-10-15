Global X lanciert einen neuen ETF, der Goldminen nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien auswählt. Warum verantwortungsvoller Bergbau für Anleger zum Kriterium wird.

Der Anbieter Global X ETFs Europe hat einen neuen Rohstoff-ETF an den Markt gebracht. Der Global X Responsible Gold Miners ETF (ISIN: IE000O8MVTJ6) soll Anlegern den Einstieg in Goldminenunternehmen ermöglichen, die weltweit tätig sind und beim Abbau verantwortungsvoll vorgehen. Der Indexfonds ist an der London Stock Exchange sowie über Xetra an der Deutschen Börse handelbar. Notierungen an der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange sollen folgen. Der ETF ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

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Warum Goldminen – und nicht Gold?

Gold dient seit langem als Wertspeicher und zur Streuung im Portfolio. Getragen wird die Nachfrage von Investoren, Verbrauchern und zunehmend von den Zentralbanken, deren anhaltende Käufe dem Metall laut Global X auch langfristig Rückhalt geben dürften.

Wer nicht in das Metall selbst investieren will, kann über Minenaktien am Goldmarkt teilnehmen. Dabei kaufen Anleger Anteile an Unternehmen, deren Erträge und Cashflows sowohl vom Goldpreis als auch von den Produktionskosten abhängen. Das Verhältnis beider Faktoren bestimmt maßgeblich die Margen – wie gut ein Betreiber wirtschaftet und sein Kapital einsetzt, prägt die Kursentwicklung zusätzlich.

Besonderheiten des neuen ETF

Anders als klassische Minen-ETFs sortiert der Global X Responsible Gold Miners seine Titel nach Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds nutzt einen Filter, der Kennzahlen zur Umweltwirkung mit ausgewählten Sozial- und Governance-Indikatoren verbindet. Grundlage ist der MerQube Responsible Gold Miners Index, dessen Einzelwerte nach festgelegten Kriterien für verantwortungsvollen Bergbau gewichtet werden. Die laufenden Kosten (TER) des ETF beziffert der Anbieter auf 0,55 Prozent pro Jahr.

Der verantwortungsvolle Bergbau spiele für die Bewertung von Goldminen als Investment eine immer größere Rolle, sagt George Taylor, Co-Head und Chief Operating Officer bei Global X ETFs Europe. Umwelt- und Sicherheitsstandards, eine solide Unternehmensführung und das Verhältnis zu den Gemeinden vor Ort rückten damit neben Margen und Cashflows ins Blickfeld der Anleger. „Ein gutes Umweltmanagement, hohe Sicherheitsstandards für die Beschäftigten, eine solide Unternehmensführung und ein gutes Verhältnis zu den lokalen Gemeinschaften können Unternehmen helfen, Risiken zu steuern und ihre operative Widerstandsfähigkeit zu stärken“, so Taylor.

Der ETF-Anbieter dahinter

Global X ETFs wurde 2008 gegründet und verwaltet nach eigenen Angaben rund 169 Milliarden US-Dollar. Bekannt ist das Haus vor allem für thematische ETFs sowie für Produkte aus den Feldern Einkommen, Rohstoffe und internationaler Marktzugang. Global X gehört zur Mirae Asset Financial Group, die weltweit mehr als 976 Milliarden US-Dollar betreut und ETF-Plattformen in elf Ländern unterhält, darunter die USA, Japan, Kanada und Brasilien.