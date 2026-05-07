Global X US Electrification ETF: Investieren in den US-Strommarkt
Der Fondsanbieter Global X ETFs hat einen neuen börsengehandelten Indexfonds aufgelegt, der auf die wachsende Stromnachfrage in den USA setzt. Der Global X US Electrification ETF (ISIN: IE00070SLDT6) trägt das Börsenkürzel ZAPP und ist seit dem 7. Mai 2026 an der Deutschen Börse Xetra sowie an der London Stock Exchange handelbar. Die Notierung an der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange soll in den kommenden Wochen folgen.
Was der ETF abbildet
Der ETF bildet den Mirae Asset U.S. Electrification Ucits Index nach. Der ETF richtet sich an Anleger, die an Unternehmen beteiligt sein wollen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette der US-amerikanischen Stromversorgung aktiv sind – von der Stromerzeugung und -übertragung über die Verteilung bis hin zu Speichertechnologien und der zugehörigen Infrastruktur. Dazu gehören laut Anbieter Energieversorger, Gerätehersteller, Lieferanten von Netzkomponenten sowie Anbieter von Energiemanagementlösungen. Die jährliche Gesamtkostenquote liegt bei 0,47 Prozent.
Das Marktumfeld
Hintergrund des Produkts ist ein prognostizierter Anstieg des Strombedarfs in den USA. Nach zwei Jahrzehnten mit kaum nennenswertem Wachstum könnte der Stromverbrauch bis 2040 um bis zu 50 Prozent steigen, wie eine Studie von American Clean Power aus dem Jahr 2025 zeigt. Als Haupttreiber gelten der Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, das Wachstum der US-Fertigungsindustrie sowie die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen.
Um diesen Mehrbedarf zu decken, hätten US-amerikanische Energieversorger bereits Investitionspläne in Höhe von mindestens 1,4 Billionen US-Dollar bis 2030 angekündigt, heißt es von Global X unter Verweis auf eine Analyse des Deloitte Research Center for Energy & Industrials. Das Geld solle in den Ausbau von Erzeugungskapazitäten und die Modernisierung des nationalen Stromnetzes fließen.
Andrew Ye, thematischer Anlagestratege bei Global X ETFs Europe, sieht in KI, industriellem Wachstum und Elektromobilität wesentliche Faktoren für einen steigenden Strombedarf in den USA. Der Ausbau und die Modernisierung des Stromnetzes seien daher für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Landes entscheidend.
Über Global X ETFs
Global X ETFs wurde 2008 gegründet und gehört zur südkoreanischen Mirae Asset Financial Group. Das verwaltete Vermögen der ETF-Strategien von Global X beläuft sich nach Unternehmensangaben weltweit auf rund 155 Milliarden US-Dollar (Stand: Dezember 2025).