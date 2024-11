Carmignac Investissement, die Flaggschifflösung von Carmignac im Bereich globale Aktien, feiert ihr 35-jähriges Bestehen. Jahrzehnt für Jahrzehnt hat der Fonds, der auf einen langfristigen Anlagehorizont und eine ausgewogene Risikobereitschaft setzt, sich bewährt und seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Im Laufe der Zeit hat sich Carmignac Investissement weiterentwickelt, um seinem Anspruch gerecht zu bleiben: Der Fonds wird uneingeschränkt und visionär gemanagt und ist bestens aufgestellt, um die Vorteile leistungsstarker Unternehmen und vielversprechender Markttrends zu nutzen.

Neuer Fondsmanager soll den Vorsprung zum Wettbewerb ausbauen

Kristofer Barrett, Fondsmanager

des Carmignac Investissement

Seit seiner Auflegung im Jahr 1989 hat der Carmignac Investissement eine annualisierte Rendite von 9,6 Prozent erzielt. Die durchschnittliche Performance über ein Jahr sowie drei und fünf Jahre übertrifft die der Wettberber in der Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Growth Equity. Der Fonds verzeichnete seit seiner Auflegung am 26. Januar 1989 eine kumulierte Wertentwicklung von 2.574 Prozent, gegenüber 695 Prozent des Referenzindikators (MSCI All Countries World in US-Dollar, mit Wiederanlage der Nettodividenden).

Im April 2024 hat mit Kristofer Barrett ein neuer, talentierter Fondsmanager die Verwaltung des Fonds übernommen. Barretts Erfolgsbilanz und seine umfassende Erfahrung in diversen Märkten sieht Carmignac als eine wertvolle Ergänzung für die Strategie.

Wie sieht der Investmentansatz des Carmignac Investissement aus?

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

„Der Fonds sucht weltweit nach Unternehmen mit einem langfristigen Wachstumsprofil, das von Innovation, Technologie und einem Alleinstellungsmerkmal geprägt ist, wobei Rentabilität stets oberste Priorität hat“, sagt Kristofer Barrett.

Carmignac Investissement unterliegt keinerlei Beschränkung in Bezug auf Sektoren, Regionen oder den Anlagestil und schöpft die sich daraus ergebenden Möglichkeiten voll aus. Barrett: „Zwar gehören zu den zehn größten Positionen des Fonds einige der erfolgreichsten Wachstumswerte der letzten Jahre, doch fast die Hälfte der im Portfolio gehaltenen Titel werden von Marktindizes wie dem MSCI World kaum oder überhaupt nicht abgedeckt.“

Diese Suche nach Wertschöpfungspotenzial „jenseits der ausgetretenen Pfade“ spiegelt sich auch im Exposure in Small- und Mid-Cap-Unternehmen wider. Dadurch erhält das Fondsmanagement Zugang zu innovativen Unternehmen mit besonders soliden Fundamentaldaten, die im Allgemeinen attraktivere Bewertungen aufweisen als Large Caps. Das Exposure in Small- und Mid-Cap-Unternehmen stellt zudem eine gute Diversifikationsmöglichkeit für das Portfolio dar. Eine beträchtliche Allokation besteht außerdem in den Schwellenländern, insbesondere in Südkorea und Taiwan, die über eine starke Halbleiterindustrie verfügen. In dieser Hinsicht weicht der Fonds erheblich von seinem Referenzindikator MSCI All Countries World Index ab.

Wachstumschancen in jeder Marktphase

Bei der weltweiten Suche nach Unternehmen mit einem langfristigen Wachstumsprofil analysiert das Team um Barrett die gesamte Wertschöpfungskette, um diejenigen Unternehmen herauszufiltern, die in jeder Marktphase eine Wertsteigerung erzielen können. „Wir bewerten die Position jedes Unternehmens innerhalb der Wertschöpfungskette und prüfen potenzielle Wettbewerbsvorteile, den Einsatz von Technologie und die Geschäftsmodelle. Den Vorzug geben wir innovativen Unternehmen mit starken Führungsteams, die essentielle Produkte anbieten“, so Barrett.

Wo sieht das Fondsmanagement derzeit das größte Potenzial? „Technologie bleibt unsere Top-Sektorallokation; zahlreiche Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette profitieren stark von der Digitalisierung. Darüber hinaus behalten wir unsere bedeutende Gewichtung im Gesundheitssektor bei und decken hier beide Enden des Spektrums ab: Wir setzen zum einen auf wachstumsstarke, innovative Unternehmen und zum anderen auf Geschäftsmodelle mit geringerem, wenn auch stetigem Wachstum und hoher Prognosesicherheit“, gibt Barrett einen Einblick in die Portfolioallokation.

35 Jahre Erfahrung in der Verwaltung globaler Aktien

Seit 35 Jahren verfügt das Fondsmanagement des Carmignac Investissement über Erfahrung bei sektor- und länderübergreifenden Investitionen, die es ermöglicht, langfristige Wachstumstrends weltweit zu erkennen. Teil der DNA des Fonds ist es, über kurzfristige Markttrends hinauszudenken. Weil der Fonds, der sich für langfristige Sparpläne eignet, seit der Auflegung im Jahr 1989 in Schwellenländern investiert ist – was damals für einen globalen Aktienfonds sehr selten war – ließen sich unter anderem die Rohstoff- und Tech-Superzyklen antizipieren.

Seit der Markteinführung sind die Fondsstrategen ihrer Philosophie treu geblieben und suchen zugleich stets nach Wegen, ihre Kapazitäten zur Erreichung der angestrebten Ziele zu erhöhen: Das Investmentteam wurde im Laufe der Zeit verstärkt und setzt sich aus einer hoch qualifizierten, stark vernetzten Gruppe von Experten aus verschiedenen Sektoren und Regionen zusammen, die einen umfassenden Überblick über die globalen Aktienmärkte und deren Potenzial haben. Im Ergebnis hat sich der Carmignac Investissement als verlässlicher Akteur im globalen Aktienmarkt etabliert.

Mehr zum Fonds Carmignac Investissement hier.

Disclaimer:

Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN: FR0010148981

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

Risikoskala*: 4/7

SFDR-Klassifizierung**: Artikel 8

*Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hauptrisiken des Fonds

Aktienrisiko: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.Währungsrisiko: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Kosten

ISIN: FR0010148981

Einstiegskosten

4,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.

Ausstiegskosten

Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten

1,50% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

Erfolgsgebühren

20,00% max. der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. seit der Auflegung des Produkts, wenn diese vor weniger als fünf Jahren erfolgte.

Transaktionskosten

1,09% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Performance

ISIN: FR0010148981

Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD) Carmignac Investissement 1.3 2.1 4.8 -14.2 24.7 33.7 4.0 -18.3 18.9 17.5 Referenzindikator 8.8 11.1 8.9 -4.8 28.9 6.7 27.5 -13.0 18.1 18.0 Annualisierte Performance 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Carmignac Investissement + 2.1 % + 10.9 % + 6.6 % Referenzindikator + 7.8 % + 11.7 % + 10.6 %

Quelle: Carmignac am 31 Okt. 2024.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).

Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt.​

Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen reproduziert werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Unterlagen stellen keine buchhalterische, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in Wertpapieren oder Anteilen, die in diesen Unterlagen genannt werden, oder zu anderen Zwecken herangezogen werden. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Sie entsprechen dem Stand der Informationen zum Erstellungsdatum der Unterlagen, stammen aus internen sowie externen, von Carmignac als zuverlässig erachteten Quellen und sind unter Umständen unvollständig. Darüber hinaus besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Dementsprechend wird die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen nicht gewährleistet und jegliche Haftung im Zusammenhang mit Fehlern und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Nachlässigkeit) wird von Carmignac, dessen Niederlassungen, Mitarbeitern und Vertretern abgelehnt.​

​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)​

Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.​

Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.​

Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.​

Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.​ Die empfohlene Anlagedauer stellt eine Mindestanlagedauer dar und keine Empfehlung, die Anlage am Ende dieses Zeitraums zu verkaufen.​

​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.​

Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind. Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder Einschränkungen unterliegen. Diese Unterlagen sind nicht für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Unterlagen oder die Bereitstellung dieser Unterlagen (aufgrund der Nationalität oder des Wohnsitzes dieser Person oder aus anderen Gründen) verboten sind. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Unterlagen zugreifen. Die Besteuerung ist von den jeweiligen Umständen der betreffenden Person abhängig. Die Fonds sind in Asien, Japan und Nordamerika nicht zum Vertrieb an Privatanleger registriert und sind nicht in Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds registriert (nur für professionelle Anleger). Die Fonds wurden nicht gemäß dem „US Securities Act“ von 1933 registriert. Gemäß der Definition der US-amerikanischen Verordnung „US Regulation S“ und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ angeboten oder verkauft werden. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt, KID) beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihres Kapitals erleiden, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen.

Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht.Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. ​