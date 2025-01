Globale Aktien-ETFs sind bei Anlegern so gefragt wie nie zuvor: Insgesamt stecken bereits 1.586 Milliarden Euro in diesen Anlageprodukten – und die Summe wächst weiter. Allein im November 2024 flossen europaweit weitere 16 Milliarden Euro in diese Anlageklasse, wobei etwa drei Viertel der Neugelder in ETFs investiert wurden. Der Trend ist eindeutig – immer mehr Anleger setzen auf die kostengünstigen und breit streuenden Indexfonds.

Doch welche globalen Aktien-ETFs haben die besten Aussichten für 2025? Die Analysten von Morningstar haben die vielversprechendsten ETFs identifiziert und mit dem Morningstar Medalist Rating bewertet. Diese ETFs zeichnen sich besonders durch ihre Fähigkeit aus, ihre Indizes präzise nachzubilden und dabei die Kosten minimal zu halten.

Breit gestreute ETFs auf globale Aktien sind für langfristig orientierte Anleger ein wichtiger Portfoliobaustein. Der große Vorteil: Diese ETFs investieren sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländer und bieten damit eine breite geografische Streuung des Anlagerisikos.