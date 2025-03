Jetzt ist ein guter Kaufzeitpunkt für europäische Aktien

USA: Zwischen Wachstumserwartungen und finanziellen Risiken

Paul Doyle,

Head of Large Cap European Equities

Anfang 2023 und 2024 lagen die Erwartungen für das reale BIP-Wachstum in den USA bei 0,3 Prozent beziehungsweise 1,3 Prozent. Der Aktienmarkt erlebte einen Boom, da die Erwartungen nach oben korrigiert wurden. 2025 übersteigt das erwartete US-Wachstum erstmals seit 2022 wieder die Marke von 2 Prozent. Nur wenige halten eine Rezession für möglich.

Die Bankeinlagen haben wieder das vor der Pandemie verzeichnete Niveau erreicht. Geldmarktfonds sind gewachsen, werden aber in der Regel von sehr vermögenden Anlegern gehalten. Privathaushalte werden ihre Ausgaben kürzen müssen, wenn die Einlagen nicht noch weiter sinken sollen. Der Anteil der Geldmarktfonds an der Marktkapitalisierung des S&P 500 ist so niedrig wie seit 2000 nicht mehr: Die Liquidität mag auf absoluter Basis hoch ausfallen, im Vergleich zum Aktienmarkt zeigt sich aber ein anderes Bild.

Trotz annähernder Vollbeschäftigung liegen die Zahlungsrückstände bei Kreditkarten und Autokrediten auf dem höchsten Stand seit 2011, als die Arbeitslosenquote doppelt so hoch war wie heute. Die Verbraucherkredite sind rückläufig. Trotz starker Beschäftigungszahlen im Dezember geht die Zahl der vermittelten Stellen weiter zurück. Die Zahl der Arbeitslosen, die einen festen Arbeitsplatz verloren haben, ist gegenüber der Zeit vor der Pandemie um 50 Prozent gestiegen, und die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit ist auf elf Wochen angestiegen.

Gleichzeitig schwächelt der Immobilienmarkt, da die Hypothekenzinsen bei 7 Prozent liegen. Die Zahl der im Bau befindlichen Wohneinheiten ging 2024 um 15 Prozent zurück, während der Bestand an fertiggestellten Immobilien 55 Prozent höher ausfällt als vor der Pandemie. Die Fertigstellung von Wohnungen übersteigt inzwischen die Zahl der Baubeginne, und die Nachfrage ist schwach. Die Aktienkurse von US-Wohnungsbaugesellschaften stürzen ab.

Dies wirkt sowohl dem Ziel der US-Notenbank (Fed) entgegen, die Inflation zu senken, als auch dem Ziel von Präsident Trump, den Dollar zu schwächen. Der Verbraucherpreisindex und der Erzeugerpreisindex in den USA lagen im Dezember auf einem hohen Stand, während die Wohnungskosten – der hartnäckigste Inflationstreiber – gesunken sind. Die privaten Konsumausgaben (PCE) und der Kern-PCE – die von der Fed bevorzugten Messgrößen für die Inflation – liegen unter den Erwartungen. Die Inflation ist rückläufig. Die Märkte erwarten für 2025 allerdings nur Zinssenkungen um insgesamt 50 Basispunkte (Bp.). Gleichzeitig stieg die Rendite für 30-jährige Anleihen im Jahr 2024 um 75 Bp. und fiel die Rendite 1-jähriger Papiere um 63 Bp. – ein sogenanntes „Bear Steepening“. Eine solche Entwicklung war seit 1960 nur viermal zu beobachten und ging stets mit schweren finanziellen Schocks einher.

Als Reaktion auf das Bear Steepening ist die Fed im Dezember auf eine restriktive Haltung umgeschwenkt und befindet sich damit auf Kollisionskurs mit Trump. Die Laufzeitprämien sind gestiegen, und der Markt signalisiert, dass die Wirtschaft höhere langfristige Zinssätze verkraften kann. Eine Erklärung dafür könnte der „Amerikanische Exzeptionalismus“ sein, demzufolge die USA höhere Zinsen verkraften können, China und Europa dagegen nicht. Bei nahezu Vollbeschäftigung plant Trump Steuersenkungen. Die Anleger werden daher eine Entschädigung für das Inflationsrisiko verlangen. Allerdings emittierte das US-Finanzministerium 2024 Schuldtitel im Wert von 4,5 Billionen US-Dollar, da die Fed ihre Bilanz verkleinerte, was das Angebot für die Anleger vergrößerte. Das Staatsdefizit liegt nun bei 7 Prozent, und die Kosten dieser Verschuldung sind von 1,3 Prozent des BIP im Jahr 2016 auf über 3 Prozent gestiegen (Grafik 1). Wenn Trump die auslaufenden Steuersenkungen aus seiner ersten Amtszeit verlängert, werden die Zinszahlungen innerhalb von zehn Jahren auf 6 Prozent des BIP ansteigen und damit ein Drittel der Staatseinnahmen aufzehren.

Grafik 1: Schuldenlast wird durch Steuersenkungen drastisch steigen

Quelle: US Congressional Budget Office/Office of Management and Budget/IWF/Bloomberg, Januar 2025

Vor seinem Amtsantritt drängte Trump darauf, die Schuldenobergrenze für 2025 aufzuheben, um zusätzliche Steuersenkungen zu ermöglichen. 38 republikanische Kongressabgeordnete stimmten jedoch dagegen. Die Schuldenobergrenze bleibt also bestehen und der Staat bleibt finanziert. Höhere Schulden würden die Inflation anheizen, und eine Inflations-/Haushaltskrise würde eine Wiederwahl der Republikaner im Repräsentantenhaus im Jahr 2026 nicht begünstigen. Als Trump 2016 zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, lagen die Anleiherenditen bei 1,5 Prozent. Mittlerweile sind es 4,5 Prozent.

Ein weiteres Problem ist der starke Dollar. Die Aufwertung geht auf den Amerikanischen Exzeptionalismus und die erwarteten Zölle zurück. Dies steht jedoch im Widerspruch zu Trumps Ziel, das verarbeitende Gewerbe in den USA wettbewerbsfähig zu machen – ironischerweise macht die Euphorie über das US-Wachstum dies weniger wahrscheinlich. Der Anstieg der langfristigen Renditen wird etwaige Senkungen der kurzfristigen Zinsen ausgleichen. Außerdem werden dadurch Steuersenkungen unwahrscheinlicher, da die Kosten für den Schuldendienst steigen. Die US-Zinsen müssen also sinken. Dies ist aber keinesfalls sicher. Hohe Erwartungen an das US-Wachstum sind daher weniger wahrscheinlich – ganz im Gegensatz zu 2023 und 2024, als sich das Wachstum beschleunigte und der Aktienmarkt trotz niedriger Erwartungen jedes Jahr um mehr als 20 Prozent zulegte.

Hohe Zölle zu Beginn der Trump-Amtszeit werden das Wachstum und die Inflation anheizen und zu einer schmerzhaften Anpassung der Lagerbestände führen. Überall auf der Welt sind Regierungen aufgrund der Inflationsentwicklung aus dem Amt gejagt worden – Trump wird gut daran tun, die Entwicklung scharf im Blick zu behalten. Wenn die Inflation über dem Zielwert liegt, kann nur eine Unterschreitung für eine Neubewertung der Erwartungen sorgen. Da eine Inflation von weniger als 2 Prozent unwahrscheinlich ist, dürften die Erwartungen steigen.

Die Bank of Japan hat jahrelang versucht, die Inflation auf 2 Prozent zu bringen, und ist damit gescheitert. Nun könnte sie es aber schaffen, indem sie ihre Nullzinspolitik beendet. Dies mag in diesem Zusammenhang unwichtig erscheinen, Japan stellt aber eine wichtige Quelle für die weltweite Liquidität dar, da die Japaner im Ausland Ausschau nach angemessenen Cash-Renditen halten, was sich auf die Bewertungen anderer Anlageklassen auswirkt. Die Gewinnrendite (Bewertung) des US-Technologiesektors hat sich 2022 von der realen Anleiherendite am Heimatmarkt gelöst und sich an das negative Äquivalent in Japan gekoppelt. Als im August 2024 dann der Yen aufwertete, gaben US-Technologieaktien nach. Sollte Japan tatsächlich seine Nullzinspolitik einstellen, wird die Liquidität aufgrund des Anstiegs der Realrenditen sinken und die Bewertungen von US-Technologieaktien beeinträchtigen.

Europa: Zwischen China-Schwäche und Trump-Politik

Die europäische Wirtschaft wird sich im ersten Halbjahr 2025 aufgrund der Schwäche in China nicht erholen. Obwohl die chinesische Regierung die fiskalischen und geldpolitischen Zügel gelockert hat, schrumpfen die fiskalpolitischen und die Kreditimpulse in China auf 2,5 Prozent des BIP. Das bedeutet, dass die Importe – zum Leidwesen Europas – zurückgehen werden. Selbst wenn sich die Konjunktur in China erholen sollte, würde Europa erst später davon profitieren; allerdings würden die Aktienmärkte darauf reagieren (Grafik 2).

Grafik 2: Vor Ende 2025 kein positiver „China-Effekt“ zu erwarten

Quelle: BCA Research, 2025. *Dargestellt als gleitender Sechsmonatsdurchschnitt, China Customs. ** Kumulierte Gesamtfinanzierung ohne Eigenkapitalfinanzierung und Ausgabe von Kommunalobligationen, einschließlich LGFV-Swap 2015-18. ***Allgemeiner (zentraler und lokaler) Staat, Ausgaben staatlich verwalteter Fonds und des speziellen Infrastrukturfonds 2015-17.

Die europäische Finanzpolitik bleibt restriktiv: Die Europäische Kommission geht davon aus, dass es 2024 zu einer fiskalischen Straffung im Umfang von 0,5 Prozent des BIP gekommen ist. Die Belastung wird dieses Jahr nicht so groß sein, aber sie wird das Wachstum im ersten Halbjahr bremsen. In Frankreich werden so viele Insolvenzen verzeichneten wie noch nie zuvor, und auch in Deutschland und den Niederlanden steigt ihre Zahl. Der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex ist auf das während der Covid-Pandemie oder der globalen Finanzkrise verzeichnete Niveau gefallen.

Darüber hinaus gehen die geplanten Investitionen parallel zum schwachen BIP zurück, was durch die Zollängste noch verstärkt wird. Da sich die Beschäftigungslage auch in Europa verschlechtert, kann der dortige private Konsum die Schwäche in China nicht ausgleichen. Die Beschäftigungskomponente des zusammengesetzten Einkaufsmanagerindex liegt unter 50 und ist rückläufig, und das Lohnwachstum verlangsamt sich. Dies bedeutet, dass das reale Lohnwachstum bis zum Jahresende bei null liegen könnte, was zu geringeren Verbraucherausgaben und einem schrumpfenden BIP führen würde. Die Finanzlage der Verbraucher ist jedoch solide: Die Verschuldung im Privatsektor sank von 180 Prozent des BIP im Jahr 2021 auf 154 Prozent Ende 2024. Anders als während der Eurozonenkrise, der Staatsschulden- und Bankenkrise, die von etwa 2009 bis 2012/2013 die Eurozone betraf, fallen die Bilanzen der Banken solide aus, sodass kein Grund für eine verminderte Kreditvergabe an private Haushalte besteht.

Das zweite Halbjahr dürfte sich positiver gestalten. Die sinkende Kapazitätsauslastung und der nachlassende Preisdruck ermöglichen es der Europäischen Zentralbank, die Zinsen auf 1 bis 1,5 Prozent zu senken. Angesichts der starken Bilanzen im Privatsektor und der bevorstehenden Zinssenkungen wird eine Senkung unter das neutrale Inflationsniveau die Nachfrage anregen und den Euro schwächen. Da die europäischen Exporte und das verarbeitende Gewerbe beinahe doppelt so viel Bruttowertschöpfung und Beschäftigung generieren wie in den USA, schadet ein Handelskrieg Europa mehr als den Vereinigten Staaten. In solchen Phasen wertet der Euro in der Regel ab, was auch in der ersten Amtszeit Trumps der Fall war (Grafik 3). Zuflüsse in die USA und ein steigender Dollar erhöhen die Kapitalkosten und verschärfen die globalen Finanzierungsbedingungen.

Grafik 3: Europa reagiert anfällig auf Unsicherheit

Quelle: BCA Research/Baker, Bloom und Davis, 2024

Sobald der Gegenwind nachlässt, wird sich der Ausblick für europäische Aktien aufhellen. Europa leidet unter schwachen Gewinnen und Produktivität, der Sparpolitik, dem Schuldenabbau, einem Energieschock und politischer Unsicherheit. Während die Kreditaufnahme in den USA nicht im selben Maße fortgesetzt werden kann, ist der Schuldenabbau der europäischen Banken abgeschlossen. In Europa dürfte es aufgrund der Investitionen in LNG-Terminals zu einer Gasschwemme kommen. Die Politik könnte sich in den USA und in Europa letztlich in entgegengesetzte Richtungen bewegen; angesichts der niedrigen Bewertungen europäischer Aktien könnte dies zu einer Outperformance führen. Doch zunächst einmal sind das niedrige nominale Wachstum, die Angst vor einem Handelskrieg und die sinkenden Margen, die auf die Erträge drücken (was eine Kaufgelegenheit darstellen könnte), zu bewältigen.

Seit 2007 sind europäische Aktien um 280 Prozent hinter US-Aktien zurückgeblieben. Die Probleme in der Region sind bekannt: niedrige Produktivität, geringe Investitionen, zu wenig Innovation und hohe Energiepreise. Dies hat die Gewinne geschmälert, die Investitionsausgaben sinken lassen und das Geschäftsmodell Deutschlands (billige russische Energie, die die Exporte nach China anheizt) untergraben. Und trotz der EU ist Europa immer noch zersplittert. Schätzungen des IWF zufolge entsprechen die nichttarifären Handelshemmnisse in der EU einer Warensteuer von 44 Prozent; im inneramerikanischen Handel liegt der entsprechende Wert bei 15 Prozent. Bei Dienstleistungen sind die Kosten noch höher: 110 Prozent.

Die europäischen Unternehmen haben also Schwierigkeiten, die Größenvorteile für Investitionen sowie Forschung und Entwicklung nutzen. Sie sind stärker von Bankfinanzierungen abhängig als in den USA, wo die Kapitalmärkte größer sind (70 Prozent gegenüber 26 Prozent). Da europäische Banken außerdem risikoscheuer sind, weist Europa eine höhere Risikoprämie auf. Im Vorfeld der globalen Finanzkrise schnitten europäische Aktien um 60 Prozent besser ab als ihre US-amerikanischen Pendants (Grafik 4).

Grafik 4: Früher erzielte Europa trotz schwächerer Produktivität eine massive Outperformance

Quelle: MSCI/BCA Research, 2025

Die Gefahr eines Handelskriegs belastet jedoch die Kurse europäischer Vermögenswerte. Daher ist nur schwer vorstellbar, dass die Investitionen oder die Forschung und Entwicklung anziehen. Dies ist die bittere Erkenntnis, die Europa benötigt, um die Regulierung zu vereinfachen, die Marktfragmentierung zu verringern und einer Kapitalmarktunion näher zu kommen. Ein Überangebot an LNG, das die europäische Gasversorgung über Pipelines ersetzt, wird die Energiepreise senken und Gewinne für Reinvestitionen generieren.

Darüber hinaus ist China inzwischen nicht länger nur ein Exportmarkt für europäische Waren, sondern auch ein wichtiger Konkurrent für Europa. Vor einem Jahrzehnt erreichten Chinas Chemieexporte nur 15 Prozent des Volumens der deutschen Chemieausfuhren, mittlerweile sind es 40 Prozent. China avancierte 2020 zum größten Autoexporteur der Welt. Trotz der Zölle kosten chinesische Elektrofahrzeuge 30 Prozent weniger als europäische Modelle und verfügen zudem über bessere Software.

Vereinigtes Königreich

Im Vereinigten Königreich hält sich die Inflation im Dienstleistungssektor hartnäckig bei 3,9 Prozent, während das Lohnwachstum hoch bleibt. Weniger offene Stellen und sinkende Inflationserwartungen bedeuten, dass sich das Lohnwachstum verlangsamen wird. Dies deutet darauf hin, dass die Bank of England die Zinsen stärker senken wird als erwartet. Die Kerninflation liegt zwar wegen der hohen Mietkosten noch über dem Zielwert, scheint sich aber zu entspannen – die Steigerungsrate bei privaten Mieten ist von 11 Prozent auf nur noch 2,2 Prozent im November 2024 gefallen. Das Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich stagniert bei null Prozent, während die Zinsen höher sind als in den USA, obwohl dort nahezu Vollbeschäftigung herrscht. Deshalb werden die britischen Zinsen in Zukunft wahrscheinlich deutlich gesenkt werden.

Fazit

Die Stimmung gestaltet sich positiv: Analysten erwarten für 2025 in den USA ein zweistelliges Gewinnwachstum sowie eine Steigerung der rekordhohen Gewinnspannen um 100 Bp. Anfang 2024 erwartete laut Bloomberg-Umfragen noch die Hälfte aller Finanzanalysten eine Rezession; inzwischen rechnet kaum noch jemand mit einem Wirtschaftsabschwung. Die Erwartungen für das BIP-Wachstum fielen 2024 bescheiden aus, dennoch wuchs die Wirtschaft um beinahe 2,4 Prozent.

Nun liegen die Wachstumserwartungen für 2025 bei über 2 Prozent, könnten aber verfehlt werden. Die Gewinnerwartungen sind hoch angesetzt. Die Bewertung des US-Aktienmarktes steht in keinem Verhältnis zu den realen Renditen. Europa sieht sich mit Gegenwind in Form von geringem nominalem Wachstum, Angst vor einem Handelskrieg und sinkenden Margen, die auf die Erträge drücken, gegenüber, der Ausblick für das zweite Halbjahr und darüber hinaus verbessert sich jedoch. Dies könnte eine Kaufgelegenheit in Europa darstellen und zu einer neuerlichen Outperformance führen.

Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Daten von Bloomberg. Stand: Januar 2025