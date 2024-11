David Dudding, Senior Portfolio Manager,

Global Equities Team,

Columbia Threadneedle Investments

In der Vergangenheit waren US-Aktien, vor allem solche mit einem Schwerpunkt im Technologiebereich, sehr beliebt. Inzwischen lässt sich ein Anziehen der Aktien über die Breite des Marktes erkennen, was sich am Russell 2000 ablesen lässt. Doch das Gewicht der Magnificent Seven innerhalb des S&P 500 ist weiterhin sehr hoch. Zu Recht, da das Gewinnwachstum dieser Unternehmen im Großen und Ganzen viel schneller war als das des restlichen Marktes. Das Internet ist eine große zentralisierende Kraft, und einige wenige sehr mächtige Unternehmen werden wahrscheinlich weiterhin die Investitionslandschaft dominieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass es nicht auch in anderen Regionen oder Sektoren große Chancen gibt.

Europäische Aktien: Derzeit nur Peripheriemärkte interessant

Im Gegensatz zu den USA wird Europa im Jahr 2025 nicht zu den USA aufschließen können. Es ist fraglich, ob das überhaupt noch jemals gelingen kann. Die europäischen Aktienmärkte sind zwar im Vergleich zu den USA billig, aber dafür gibt es sehr gute Gründe. Die USA können ihre 345 Millionen Einwohner aus ihrer landwirtschaftlichen Produktion selbst ernähren, sind energieautark und haben eine jüngere Bevölkerung als die EU mit ihren 450 Millionen Einwohnern. Sie sind eine dynamischere, innovativere und unternehmerischere Volkswirtschaft, die bei der Entwicklung leistungsfähiger neuer Unternehmen sehr erfolgreich ist. Die europäischen Aktienmärkte haben zwar noch Nachholbedarf, aber im Moment scheint es klar, dass das Wachstum der europäischen Volkswirtschaften noch einige Zeit hinter dem der USA zurückbleiben wird, wenn nicht drastische Veränderungen an einer Reihe von Stellschrauben vorgenommen werden.

Wer sich für europäische Aktien interessiert, sollte sich gegenwärtig die südeuropäischen Volkswirtschaften näher ansehen, die sich zuletzt besser als die größeren Märkte wie Frankreich oder Deutschland entwickelt haben. Dies lässt sich sehr deutlich an der guten Performance von Bankaktien ablesen, die stark von den jeweiligen inländischen Wirtschaftsaussichten abhängen. Da die Zinssätze in der Eurozone wahrscheinlich noch weiter sinken werden, ist zu erwarten, dass die Outperformance von Märkten wie Griechenland, Irland und Spanien anhalten wird.

China: Niedrige Bewertungen locken – doch politische Unsicherheiten schrecken Investoren ab

Schlecht sieht die Lage in China aus. Wie es hier weitergeht, weiß niemand. Die Nachrichten über wirtschaftliche Anreize in China, die der Wirtschaft einen großen Schub geben könnten, haben sich inzwischen weitgehend als unzureichend erwiesen. Die Bewertungen sind daher nach wie vor extrem niedrig, was für Investitionen in einige hervorragende Unternehmen in China sprechen könnte, die beginnen, Bereiche wie Batterieentwicklung und -produktion, Elektrofahrzeuge und Solarenergie zu dominieren. Für Anleger gibt es jedoch Warnzeichen: Viele Investoren haben große Vorbehalte, denn die wirtschaftlichen Interessen ausländischer Investoren stehen nicht ganz oben auf der Prioritätenliste der Kommunistischen Partei Chinas. Die Chancen in China sind daher weiterhin eingeschränkt.

Elektrifizierung und Asien-Aufschwung bleiben relevant

Was machen wir in unserem globalen Aktienfonds, dem CT (Lux) Global Focus, aus dieser Situation? Wir bieten Anlegern in erster Linie einen Qualitätswachstumsfonds, wobei der Großteil des Portfolios in strukturelle Gewinner investiert ist, die über starke Bilanzen, nachweisbare Wettbewerbsvorteile und wenig Kapital verfügen. Dies hat sich im Laufe der Zeit nicht geändert und wird sich auch nicht ändern. Wir sind jedoch in gewissem Umfang in Unternehmen investiert, die diese Kriterien nicht erfüllen, allerdings nur dann, wenn die Renditen wahrscheinlich steigen werden, weil sich ihre Wettbewerbsvorteile verbessern oder nicht erkannt werden. So sind wir nach wie vor davon überzeugt, dass die Technologieintensität der Volkswirtschaften weiter zunimmt und dass beispielsweise die Elektrifizierung und die wirtschaftliche Entwicklung Asiens weiterhin relevante Themen sein werden.

Langfristige Aktieninvestments: Geduld entscheidet über den Anlageerfolg

Als erfahrener Asset Manager wissen wir aufgrund unserer langjährigen Geschichte, dass es bei Aktieninvestitionen um Langfristigkeit geht.

Unserer Überzeugung nach sollten Anleger ein Engagement in den Aktienmärkten beibehalten, anstatt zu versuchen, den Zeitpunkt für den Ein- und Ausstieg in den Aktienmarkt zu bestimmen. Die Bewertungen sind, zumindest in den USA, hoch, aber das ist schon seit einiger Zeit der Fall und es hat die Märkte nicht daran gehindert, weiterhin gut zu laufen.