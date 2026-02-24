Der Flaggschiff-Fonds überzeugt 2025 mit starker Outperformance – und setzt mit globalen Large-Cap-Aktien und strikter Bewertungsdisziplin auf weiteres Wachstum in 2026.

Place Vendôme in Paris, Sitz von Carmignac: Fondsmanager Kristofer Barrett ist durch seinen globalen Investitionsansatz erfolgreich – die Erträge stammen nicht allein aus Investitionen in Europa und den USA.

In einem herausfordernden Marktumfeld hat der Carmignac Investissement (ISIN: EUR Acc FR0010148981) im Jahr 2025 eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindikator, dem MSCI ACWI, erzielt. Im Gespräch werfen Frank Rüttenauer, Head of Retail Business Development Germany & Austria, und Ingo Boxleitner, Business Development Director Germany, einen Blick auf die wichtigsten Performancetreiber des vergangenen Jahres – und sie gehen auf die Markteinschätzungen und Positionierungen für 2026 ein.

Frank Rüttenauer

Frank Rüttenauer: Ich möchte direkt mit dem sehr positiven Rückblick starten: Der Carmignac Investissement, mit aktuell 4,46 Milliarden Euro verwaltetem Kapital, hat 2025 mit einem Plus von 17,4 Prozent abgeschlossen. Und das ohne Währungsabsicherungen – der Fondsmanager Kristofer Barrett fokussiert sich komplett auf sorgfältiges Stockpicking, und das hat hervorragend funktioniert.

Ingo Boxleitner

Ingo Boxleitner: Für das gute Ergebnis war das Timing ebenfalls entscheidend. Einige Titel, die Anfang April 2025 stark gefallen waren, wurden gezielt aufgestockt: Alphabet, SK Hynix und Taiwan Semiconductor entwickelten sich zu Top-Renditebringern. Damit wird deutlich, dass der Fondsmanager durch seinen globalen Investitionsansatz erfolgreich ist – und die Erträge nicht allein aus Investitionen in Europa und den USA stammen.

Rüttenauer: Blicken wir auf das Marktumfeld: Nach drei starken Aktienjahren – die globalen Indizes legten um 50 bis 60 Prozent zu – werden natürlich die Erwartungen von Skepsis überlagert. Die Bewertungen sind vor allem in den USA hoch. Trotzdem sehen wir das Big Picture positiv: Fast alle entwickelten Länder sind von expansiver Fiskalpolitik geprägt, Investitionen in Infrastruktur und Erneuerbare Energien sowie in den Verteidigungssektor stützen die Konjunktur. Auch Japan profitiert von einer expansiven Politik à la Shinzo Abe.

Boxleitner: Besonders für die USA sind wir zuversichtlich. Für 2026 erwarten wir hier ein stärkeres Wirtschaftswachstum, da die Unsicherheiten in der Handelspolitik abnehmen und die geplanten Steuerreformen ihre Wirkung entfalten sollten. Zusätzliche Maßnahmen der US-Regierung könnten vor allem Haushalte mit geringerem Einkommen entlasten.

Rüttenauer: Natürlich gibt es weiterhin Risiken, etwa hohe Bewertungen, mögliche Inflation und entsprechende Zinsänderungen. Insgesamt überwiegt jedoch ein positives Gesamtbild für die Aktienmärkte. Bei künstlicher Intelligenz sehen wir keine generelle Blase, wohl aber mögliche Korrekturen in einzelnen Bereichen. KI bleibt eine echte disruptive Kraft mit erheblichen Chancen.

Boxleitner: Kommen wir zum Portfolio: Der Fonds Carmignac Investissement, aufgelegt am 26. Januar 1989, steht für aktiv gemanagtes, globales Large-Cap-Aktienmanagement ohne sektorale und geografische Einschränkungen. Der Ansatz kombiniert Überzeugungsmanagement mit Flexibilität, um Outperformance in dynamischen Märkten zu erzielen.

Seit April 2024 führt Kristofer Barrett den Fonds und bringt seine Expertise ein. Er verfolgt eine wachstumsorientierte Strategie mit starkem Fokus auf den Emerging Markets und Technologie, flankiert von einem bewertungsbasierten Ansatz für profitables Wachstum.

Der Fondsmanager setzt auf Unternehmen, die ihren Kunden echte Vorteile bieten – sei es durch Innovationen, technologische Lösungen oder besondere Eigenschaften – und dies auf eine profitable und langfristig tragfähige Weise tun. Gleichzeitig achtet er strikt auf Bewertungen: Er kauft Aktien, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, und ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, deren Wertschöpfung langfristig zunimmt.

Rüttenauer: Sehen wir uns einmal an Beispielen die Gewichtungen im Fonds an?

Boxleitner: Taiwan Semiconductor ist im Vergleichsindex – dem MSCI ACWI – nur mit 1,3 Prozent gewichtet, bei uns im Fonds mit 10 Prozent, weil TSMC als Proxy für die gesamte Halbleiterbranche dient. Ohne TSMC läuft weltweit in der Halbleiterbranche kaum etwas – und im Vergleich zu vielen US-Konkurrenten ist das Unternehmen noch moderat bewertet. Ähnlich Nvidia: Der Titel ist ein gutes Beispiel dafür, wie Barrett die Positionsgrößen im Fonds über die letzten zwölf Monate gesteuert hat; die Gewichtung lag zwischen 3 und 6,5 Prozent. Zudem wird besonderen Fokus auf Hidden Champions in Wertschöpfungsketten gelegt – oft in Asien, und Barrett bevorzugt häufig inhabergeführte Unternehmen.1

Quellen: Carmignac, 28.11.2025. Daten: Carmignac Investissement, Entwicklung der A-EUR-Aktienklasse, FR0010148981; Morningstar-Kategorie: Globale Large-Cap-Wachstumsaktien; siehe Indikator: MSCI AC World NR (EUR) (Netto-Reinvestierte Dividenden). Die vergangene Performance ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Entwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Verweis auf eine Rangliste oder einen Preis ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des UCIS oder des Managers.

Rüttenauer: Welche weiteren Sektoren sind aktuell und zukünftig interessant?

Boxleitner: Finanzwerte, Industrie, Gesundheitswesen sowie ausgewählte Konsumwerte. Einige Beispiele: Cencora, ein großer globaler Distributor von Medikamenten und Gesundheitsprodukten, sowie das in Dänemark beheimatete Biotechnologie-Unternehmen Genmab.

Titel aus den Emerging Markets des nach Artikel 8 der SFDR-Einstufung klassifizierten Fonds machen über 25 Prozent des Portfolios aus – Kristofer Barrett sucht hier gezielt nach unterbewerteten Unternehmen, die elementar wichtig für die Wertschöpfungsketten sind.

Rüttenauer: Noch kurz zu Hedging-Strategien: Barrett geht keine teuren Währungsabsicherungen ein, nutzt aber gelegentlich Optionen, um kurzfristige Marktverwerfungen abzufedern.

Boxleitner: Konkret dienen die Optionen als kleiner Schutz, nicht als vollständige Absicherung.

Rüttenauer: Was außerdem wissenswert ist: Der Fonds eignet sich sowohl für Einmalinvestments als auch für Sparpläne.

Boxleitner: Fassen wir noch einmal zusammen: Carmignac Investissement wird aktiv gemanagt. Der Ansatz des Carmignac Investissement kombiniert globales Wachstum, strikte Bewertungsdisziplin und einen überzeugungsbasierten, flexiblen Anlageansatz. Das hat den Fonds 2025 ausgezeichnet und bleibt die Grundlage für die Positionierungen in 2026.

* MSCI AC World NR (EUR) (Netto-Reinvestierte Dividenden). Seit dem 01.01.2013 werden Aktienreferenzindikatoren als wiederinvestierte Nettodividenden berechnet. Die vergangene Performance ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Entwicklung. Aufführungen sind abschließend von Gebühren (ohne mögliche Ausgabeaufschläge), sofern zutreffend. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen für Aktien, die nicht durch Währungsabsicherungen abgesichert sind, steigen oder sinken. Entwicklung seit Markteinführung (26.01.1989): Entwicklung der A-EUR-Aktienklasse, FR0010148981. Kristofer Barrett wurde am 8. April 2024 Fondsmanager des Fonds. Quelle: Carmignac, 30.11.2025