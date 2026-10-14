Vor dem Hintergrund erheblicher Umschichtungen an den Aktienmärkten, gestiegener Langfristrenditen, erhöhter Währungsvolatilität, weniger stabiler Korrelationen, einer größeren Streuung der Wertentwicklung sowie komplexer politischer Entwicklungen gewinnt ein aktives, agiles und diszipliniertes Portfoliomanagement weiter an Bedeutung.

Zahlreiche Indexrekorde, aber Umschichtungen bei Einzeltiteln: Globale Aktienindizes erreichen weiterhin neue Höchststände, doch die zugrundeliegenden Marktbewegungen waren komplex. Ein solches Umfeld verlangt nach Agilität – einer unserer Kernkompetenzen. Der Carmignac Investissement 1 hat diese Phasen der Marktrotation erfolgreich gemeistert: Der Fonds liegt deutlich vor seiner Benchmark und zählt über Zeiträume von einem, drei und fünf Jahren zum obersten Zehntel seiner Morningstar-Kategorie.

hat diese Phasen der Marktrotation erfolgreich gemeistert: Der Fonds liegt deutlich vor seiner Benchmark und zählt über Zeiträume von einem, drei und fünf Jahren zum obersten Zehntel seiner Morningstar-Kategorie. 2026 war ein herausragendes Jahr für Schwellenländer, die durchweg starke Ergebnisse lieferten. Wir kennen dieses Anlageuniversum bestens, und die Resultate sprechen für sich: Der Carmignac Emergents – einer unserer beliebtesten Aktienfonds – hat seit Jahresbeginn eine Rendite von +28 Prozent erzielt.

Auch die Anleihemärkte erforderten in diesem Jahr Agilität und aktives Management. Der Carmignac Portfolio Flexible Bond 2 veranschaulicht dies gut: Der Fonds liegt 3 Prozent über seinem Referenzindikator.

veranschaulicht dies gut: Der Fonds liegt 3 Prozent über seinem Referenzindikator. Zwölf aufeinanderfolgende Quartale mit positiver Wertentwicklung – eine Konstanz, die angesichts des heterogenen Umfelds an den Rentenmärkten besonders hervorzuheben ist. An den Kreditmärkten haben der durch den Iran ausgelöste Schock sowie der Anstieg der kurzfristigen Zinsen die Performance zwar belastet, zugleich aber auch die laufende Rendite (Carry) des Portfolios für die kommenden Quartale erhöht. Vor diesem Hintergrund bewegt sich Carmignac Portfolio Credit weiterhin nah an seiner Benchmark und zählt zu den führenden Fonds seiner Kategorie.

Unser Carmignac Patrimoine verzeichnet in diesem Jahr ein Plus von 8 Prozent und setzt damit die in den vergangenen drei Jahren aufgebaute Dynamik fort – bei einer annualisierten Rendite von 9,5 Prozent in diesem Zeitraum. Aktien, Anleihen und Währungen fungierten abwechselnd als Performance-Treiber, wobei alle drei Anlageklassen positiv zur relativen Wertentwicklung beitrugen.

1 Global Large-Cap - Growth Equity

2 Eur Flexible Bond

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