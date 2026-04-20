Quelle: Carmignac Stand 31.03.2026. Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Hauptrisiken des Carmignac Investissement: Aktienrisiko, Währungsrisiko, Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 jahre. Risikoskala: 4/7 (Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern).

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