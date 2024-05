David Dudding, Portfoliomanager

In Erwartung von Zinssenkungen der Zentralbanken und starken Unternehmensgewinnen sind die weltweiten Aktienmärkte jüngst auf Rekordhochs gestiegen. Weil der Wirtschaftsausblick wieder deutlich besser aussieht, halten viele Experten globale Aktien für aussichtsreich. David Dudding, Portfoliomanager des CT (Lux) Global Focus von Columbia Threadneedle Investments, hat globale Aktien nicht erst seit Kurzem im Blick, sondern schon lange im Portfolio. Seit 2013 betreut Dudding, der 25 Jahre Erfahrung am Markt mitbringt, den mit globalen Aktien bestückten rund 3,5 Milliarden US-Dollar schweren Fonds zusammen mit Co-Portfoliomanager Alex Lee und einem multi-disziplinären Team aus 21 Mitarbeitern.

Ein breites Anlagespektrum mit Übergewichtung der USA

„Aufgrund unseres globalen Anlagespektrums können wir die besten Anlagemöglichkeiten auswählen, ohne dabei von regionalen Grenzen beschränkt zu werden“, sagt Dudding im Gespräch. Zugleich investiert der Fonds global, um das Risiko zu streuen und Chancen zu nutzen. Bei der regionalen Gewichtung gibt es indes Präferenzen: Rund drei Viertel der Unternehmen im Fonds haben ihr Domizil in Nordamerika, aus Europa stammen rund 10 Prozent und aus den Schwellenländern, die ihr Potenzial nach und nach entwickeln, 5 Prozent der Portfoliopositionen.

Bei der Branchengewichtung überwiegt deutlich Informationstechnologie vor den Sektoren Finanzen, Industrie, Gesundheitswesen und nichtzyklische Konsumgüter.

„Wir konzentrieren uns auf Unternehmen, die auf Fünfjahressicht ausgezeichnete Wachstumsperspektiven bieten und ausreichend lange im Portfolio gehalten werden, damit sie dieses Wachstumspotenzial entfalten können“, berichtet Dudding und ergänzt: „Wir verstehen uns als Buy-and-hold-Investoren, Käufe und Verkäufe liegen jährlich bei unter 50 Prozent.“ Verkauft werden Aktien, „wenn Einbußen von Wettbewerbsvorteilen drohen, sich die Einschätzungen des Fondsmanagements zum Branchenausblick ändern, eine Aktie unattraktive Bewertungen im Vergleich zum Kursziel entwickelt und sobald attraktivere Alternativen identifiziert werden“, erläutert Dudding.

Entscheidend für das Gewinnwachstum ist die Unternehmensqualität. Dudding: „Traditionell besteht das Portfolio zu 70 bis 80 Prozent aus hochwertigen Wachstumsaktien.“ Obwohl sie unterschiedlichen Sektoren angehören, bringen diese Aktien stets bestimmte gemeinsame Merkmale mit: „Eine hohe Rendite auf das investierte Kapital – weil der Fonds tendenziell stärker in Unternehmen investiert ist, die nicht zu viele Ressourcen für ihre Infrastruktur benötigen. Außerdem eine starke Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad. Und drittens schätzen wir beständiges Gewinnwachstum.“

Welche Top-10-Holdings dominieren den Fonds?

Die jeweilige Positionsgröße der insgesamt 30 bis 50 Positionen im Fonds wird vorrangig durch das Wertsteigerungspotenzial und die Stabilität des Geschäftsmodells bestimmt.

Zu den Top-10-Holdings gehören Standardtitel wie Microsoft, Mastercard, Visa und Amazon (Reihenfolge nach Gewichtung) aber auch Titel wie Linde. Der führende Anbieter von Industriegasen hat mit der steigenden Nachfrage nach Wasserstoff und sauberen Energien die Möglichkeit, in aufstrebenden Märkten zu wachsen und von Nachhaltigkeitstrends zu profitieren.

Gleichermaßen setzen die Fondsmanager auf die Wachstumschancen bei Anlagen für die Halbleiterindustrie und haben daher die führenden Hersteller Applied Materials und Lam Research im Portfolio.

Langfristiges Wachstumspotenzial versprechen sich Dudding und sein Team auch von Keyence, einem weltweit führenden Anbieter von Automatisierungslösungen wie Sensoren, Messsystemen und Bildverarbeitungssystemen für diverse Fertigungsindustrien.

Morningstar urteilt: 5 Sterne

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Sein „Kaufen und Halten“-Ziel hat der CT (Lux) Global Focus mit der ISIN: LU1433070262 (ausschüttend) und LU0757431068 (thesaurierend) erreicht: Einige Unternehmen befinden sich bereits seit Auflegung des Fonds vor zehn Jahren im Portfolio. Zum Beispiel Mastercard, das den Unternehmensgewinn in dieser Zeit kontinuierlich um 10 bis 15 Prozent pro Jahr gesteigert hat.

Der auf hochwertiges Unternehmenswachstum abzielende Investmentansatz von Columbia Threadneedle Investments zahlt sich für die Anleger aus: Auf Fünfjahressicht liegt der Fonds, der sich mit dem Referenzindex MSCI AC World vergleicht, im obersten Quartil seiner Kategorie globaler Large-Cap-Aktien. Morningstar* ist diese Leistung 5 Sterne wert, Scope verleiht dem Fonds ein A-Rating.

