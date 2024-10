Globale Aktien haben sich in diesem Jahr mit einer Wertentwicklung von 19,8 Prozent deutlich besser geschlagen als Anleihen mit einem Plus von 1,3 Prozent. Innerhalb des Aktienmarkts spielen die USA weiterhin in ihrer eigenen Liga. Dank Gewinnwachstum und steigenden Technologiebewertungen haben die USA Europa und andere Regionen überflügelt, obwohl Zweifel an Technologieinvestitionen in künstliche Intelligenz (KI) und Rezessionsängste zeitweise für erhöhte Volatilität sorgten.

Das Sommertief an den US-Börsen scheint durch ein Herbsthoch abgelöst. Während die Gewinnberichtssaison für das dritte Quartal an Fahrt gewinnt, erreichten die US-Leitindizes immer neue Rekordhöhen. Der S&P 500 schloss sechs Wochen in Folge höher, die längste Serie in diesem Jahr. Seit Oktober 2023 – als Ökonomen intensiv darüber debattierten, ob die Rezession in der ersten oder zweiten Hälfte des Jahres 2024 eintreten würde – ist der US-Leitindex um mehr als 40 Prozent gestiegen – eine Lektion in Bezug auf „Time in the market“ vs. „Timing the market“.

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Leiterin Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.