Megatrends: Potenzial für überdurchschnittliche Renditen

Das Jahr 2024 erwies sich als ein Wendepunkt für Anleger und Investmentprofis: Nach einer Achterbahnfahrt auf den Finanzmärkten verzeichneten im Schlussquartal nahezu alle Assetklassen solide positive Renditen. Thematische Fonds von Pictet Asset Management hoben sich durch ihren disziplinierten Ansatz und die Fokussierung auf Megatrends hervor, hatten jedoch in Anbetracht der immer noch enormen Outperformance der „Glorreichen Sieben“ einen schweren Stand.

Doch was erwartet Anleger in 2025? Im Webinar „Themenfonds in Q4 2024 – Mithalten im Bullenmarkt“ lieferten die Investment Advisor Lara Lorenz und Simon Frank Einblicke und erläuterten strategische Leitlinien.

Die Glorreichen Sieben – Konzentration im Markt

Lara Lorenz

Eine der auffälligsten Entwicklungen des Jahres war die Marktdominanz der sogenannten „Glorreichen Sieben“ – sieben große US-Tech-Unternehmen, die inzwischen etwa ein Drittel der gesamten Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes ausmachen. Ihr Einfluss auf den S&P 500 war so immens, dass der Index ohne sie deutlich schwächer abgeschnitten hätte. Diese Entwicklung wirft die Frage auf, ob es überhaupt noch lohnenswerte Alternativen gibt.

Lorenz und Frank sehen hier eine klare Antwort: Außerhalb dieser Mega-Cap-Unternehmen bieten kleiner kapitalisierte Firmen, aber auch bestimmte, zuletzt zurückgebliebene Branchen wie Gesundheit, Industrie und Grundstoffe interessante Chancen. Vor allem Bewertungssteigerungen waren 2024 ein zentraler Renditetreiber. Doch wie nachhaltig ist dieser Trend?

Makroökonomischer Ausblick: Stabilität trotz Unsicherheiten

Das makroökonomische Umfeld bleibt 2025 geprägt von moderatem Wachstum, einer stabilen Realwirtschaft und moderaten Inflationsraten – laut den Experten insbesondere in den Industrieländern. Die Geldpolitik wird vorsichtig gelockert, jedoch möglicherweise nicht in dem Umfang, wie viele Anleger es noch zu Beginn des Jahres erwartet hatten. Statt fünf bis sieben Zinssenkungen in den USA gehen die Fondsmanager im Konsens mit den Marktteilnehmern nun nur noch von ein bis zwei Zinsschritten aus.

Eine besondere Herausforderung bleibt der Einfluss der „Trumponomics“ – einem inflationären Mix aus höheren Zöllen, einer restriktiven Migrationspolitik sowie Steuersenkungen und Deregulierung, der kurzfristig Wachstumsimpulse liefert, langfristig jedoch das Risiko einer Überhitzung birgt.

Themenfonds: Strategische Ansätze und Herausforderungen

Thematische Fonds – ein Schwerpunkt von Pictet Asset Management – zeichnen sich durch hohe thematische Reinheit und geringe Überschneidungen mit breiten Indizes aus. Diese Qualitäten erwiesen sich 2024 als zweischneidiges Schwert: Einerseits unterperformten viele Themenfonds aufgrund ihrer starken Gewichtung in Europa und in Small und Mid Caps. Andererseits bietet genau diese Positionierung Potenzial für zukünftig überdurchschnittliche Renditen in einem Markt, der zunehmend selektiver wird.

Besonders Technologie-lastige Strategien wie Digital oder Robotics konnten im Schlussquartal des Jahres 2024 eine Outperformance verzeichnen, während Bereiche wie Gesundheit, Clean Energy und Konsum Rückschläge hinnehmen mussten. Dennoch sehen die Fondsmanager in Titeln abseits der ausgetretenen Pfade („Glorreiche Sieben“) selektiv attraktive Einstiegsgelegenheiten, da man hier inzwischen wieder hochqualitative Firmen mit attraktivem Wachstumspotenzial zu fairen Bewertungen finden kann.

Pictet-Water seit 25 Jahren am Markt

Für den Themenfonds Pictet-Water steht 2025 das 25-jährige Jubiläum an. Anfang 2000, zur Zeit der Dotcom-Blase, hatte Pictet Asset Management eine neuartige, innovative Idee – eine Strategie, die sich auf Finanzierungslösungen für die globalen Wasserherausforderungen konzentriert. Mit der Einführung der Wasser-Strategie sollten Investoren einen Zugang zu Investitionsmöglichkeiten in allen Bereichen der globalen Wasserwirtschaft erhalten, mit einem besonderen Fokus auf Wasserversorgung, Wassertechnologie und Umweltservices. Über die vergangenen 25 Jahre hat sich das Anlageuniversum deutlich von defensiven Wasserversorgern hin zu Wassertechnologiefirmen, meist aus dem Industrie-Sektor, verschoben, sodass letztere heute etwa 55 Prozent des Wasser-Portfolios ausmachen, während Versorger mit rund 15 Prozent deutlich weniger Gewicht erhalten.

Simon Frank

„Das Wasserthema steht aktuell im Schatten der Entwicklungen im Technologiebereich mit KI und Big Data, hat aber weiterhin eine zeitlose und tendenziell steigende Relevanz. Die relevanten Megatrends hinter Wasser sind weiterhin intakt“, so Senior Investment Advisor Simon Frank. „Obwohl der Wasserfonds nun drei vergleichsweise schwache Jahre hinter sich hat, beträgt die Nettorendite seit Auflage dennoch rund 8 Prozent p.a. Dabeibleiben zahlt sich langfristig aus“, weiß Frank und erinnert daran, dass solides Wachstum in solide Wertentwicklung münden sollte. Stockpicking zahle sich aus: „Eine Reihe von Unternehmen in unserem Wasser-Anlageuniversum wachen schneller und stetiger als der breite Markt, da sie von den zugrundeliegenden Megatrends strukturell profitieren.“

Wichtige Anlageimplikationen für 2025

Die Anlageexperten betonen, dass langfristige Megatrends – wie Klimawandel, Urbanisierung, Fokus auf Gesundheit, Umweltqualität, Virtualisierung und Digitalisierung weiterhin intakt sind. Gleichzeitig sei Selektivität bei der Aktienauswahl entscheidend, da die Aktienmärkte allgemein im historischen Vergleich hoch bewertet sind. Hier einige zentrale Erkenntnisse:

Globale Aktien: Moderate, einstellige Renditen sind realistisch, mit einer klaren Präferenz für US-Aktien. Trumponomics könnte zwar inflationär wirken, aber die Gewinnentwicklung in den USA bleibt solide.

Anleihen: Kurzlaufende Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen aus Europa und dem Vereinigten Königreich bieten gute Chancen. Schwellenländeranleihen sollten von einem tendenziell schwächeren US-Dollar profitieren.

Währungen: Der US-Dollar dürfte aufgrund seiner aktuellen Überbewertung an Dynamik verlieren und tendenziell leicht abwerten.

Alternative Anlagen: Gold und Private Equity bleiben in Multi-Asset-Portfolios unverzichtbar, insbesondere für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont.

Fazit: Kontinuität zahlt sich aus

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Trotz der Herausforderungen des Jahres 2024 zeigt sich, dass Geduld und ein disziplinierter Anlageansatz langfristig belohnt werden. Im Bereich der Themenfonds kann Pictet Asset Management – angefangen mit dem Pictet-Water – auf einen beeindruckenden Track Record von über 25 Jahren zurückblicken; ein Beleg für die Langfristigkeit und Nachhaltigkeit dieses Anlageansatzes.

Mit einem klaren Fokus auf Megatrends, selektiver Aktienauswahl und einer strategischen Gewichtung in unterbewerteten Bereichen sind die Fonds gut aufgestellt, um 2025 attraktive Renditen zu erzielen. Für Anleger bleibt jedoch entscheidend, die Bewertungen im Blick zu behalten und flexibel auf makroökonomische Entwicklungen zu reagieren. Wie Frank betonte: „Früher oder später folgen die Aktienkurse den fundamentalen Entwicklungen. Unsere Aufgabe ist es, heute die richtigen Weichen in den Portfolios für die Zukunft zu stellen.“