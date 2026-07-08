Das Insights-Team hebt wichtige Themen sowie Wachstumschancen hervor, die Anleger im weiteren Verlauf des Jahres 2026 im Blick behalten sollten.

Hochhäuser aus mehr als 100 Jahren prägen die Skyline von Boston – hier befindet sich auch der Sitz von MFS Investment Management: Der disruptive Wandel führt überall zu einer Neuverteilung der Gewinne.

Mehrere Themen dürften Wirtschaft und Märkte in der zweiten Jahreshälfte 2026 bestimmen, von KI über Angebotsengpässe bis zur Dollarschwäche. Immer mehr spricht daher für Diversifikation. Bei amerikanischen Large Caps dominierte zuletzt eine Handvoll hochkapitalisierte Technologiewerte, jetzt könnte die Marktbreite zunehmen – die Gewinnaussichten außerhalb der USA verbessern sich, Small und Mid Caps legten stark zu.

Nicht-amerikanische Aktien sind attraktiv bewertet, zumal für sie oft andere Faktoren wichtig sind als für US-Titel. Internationale Qualitäts-Credits, Emerging-Market-Staatsanleihen und alternative Anlagen können Portfolios stabilisieren. Die neue Sicherheitslage hat Auswirkungen weit über die Rüstungsindustrie hinaus. Weltweit steigen die Verteidigungsausgaben, alle NATO-Länder erfüllen jetzt das 2-Prozent-Ziel. Sicherheitsrelevant sind nach neuerer Definition auch Energie, kritische Mineralien und stabile Lieferketten. Die dafür nötigen Staatsausgaben sind meist schuldenfinanziert. Sie stützen das Wachstum, treiben aber auch die Inflation etwas an.

KI bleibt für alle Märkte wichtig, aber man muss wählerisch sein. Der disruptive Wandel führt überall zu einer Neuverteilung der Gewinne. Wer über eigene Daten verfügt und geschäftskritische Software anbietet, kann profitieren. Wer standardisierbare Produkte mit geringen Margen im Programm hat, könnte aber unter Druck geraten.

Anleger müssen diszipliniert sein; wegen der KI-Begeisterung sind offensichtliche Profiteure bisweilen zu hoch bewertet und manche Chance könnte übersehen werden. KI-Investitionen beschränken sich zunehmend nicht mehr nur auf Hyperscaler. Halbleiterhersteller, Energie-versorger, Stromnetzbetreiber und bestimmte Industrieunternehmen profitieren ebenfalls.

Bei Anleihen kommt es hingegen angesichts der zunehmenden Emissionen mehr und mehr auf Finanzierungsstrukturen und Verschuldungsgrade an.

Angebotsdruck, Dollar-Zweifel, Private-Credit-Stresstest: Warum Einzelwertauswahl und Anleihen 2026 wieder zählen

Dabei macht es die Angebotsseite den Anlegern nicht leichter. Arbeitskräftemangel, Energie- knappheit und unzureichende Infrastrukturinvestitionen machen die Produktion noch teurer; es drohen Inflation und sinkende Margen. Der zunehmende Abstand zwischen Unternehmen mit Preismacht und Anbietern von Standardprodukten macht die Einzelwertauswahl immer wichtiger.

Mit einem GARP-Ansatz (Growth at a Reasonable Price) kann man diszipliniert auf wechselnde Marktführerschaft reagieren. Man investiert in anpassungsfähige, günstig bewertete Qualitätsunternehmen mit stabiler Nachfrage.

Unterdessen lässt die Dollar-Dominanz etwas nach. Zweifel an der Ausnahmestellung der USA machen andere Anlagen attraktiver, etwa Gold, Emerging-Market-Währungen oder Lokalwährungsanleihen.

Schließlich wird auch Private Credit erstmals ernsthaft auf die Probe gestellt: Die Spreads von Business Development Companies haben sich ausgeweitet, es gibt mehr ausfallgefährdete Forderungen und die Liquiditätsprämie ist zurückgegangen. Die systemischen Risiken halten sich zwar noch in Grenzen, aber Anleihen werden als Portfoliostabilisator wieder interessanter.

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Disruption durch KI: Was tun?

Nachlassende Dollar-Dominanz

Private Credit: Risiken neu bewerten

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